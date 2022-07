Kolesarstvo je šport gladiatorjev. Ponovno so to dokazali kolesarji včeraj, ko so v 12. etapi dirke po Franciji morali premagati kar tri vzpone ekstra kategorije. To se je zgodilo prvič po letu 2018, ko se je takšna etapa prav tako končala po enaindvajsetih serpentinah Alpe d'Hueza. Že to se sliši strašno, če pa v obzir dodamo še sredino etapo, ko so se najboljši med seboj visoko v Alpah napadali več kot 70 kilometrov, zadeva postane še veliko težja in nekaj, kar ni za vsakega smrtnika.

Po največjem porazu v karieri, ki ga je na zaključni vzpon Granon doživel Tadej Pogačar (UAE Emirates) v enajsti etapi, je bilo vprašanje, kaj gorenjski volk lahko uprizori le dan po boleči izkušnji. »Zbudil sem se zelo dobre volje, počutim se odlično. Upam, da bodo takšne tudi noge,« je bil nasmejan Tadej Pogačar pred začetkom peklenskega dneva, ki ga je na največji francoski državni praznik, dan padca Bastilje, zaznamovala še izjemna vročina.

Vingegaard imel odgovor na oba napada

Kolesarji so v izjemno težkih razmerah pokazali, da so le ljudje in ne stroji. Enostavno jim je zmanjkalo moči, da bi se znova udarili na vso moč, vse skupaj pa je znova odlično nadzirala ekipa Jumbo-Visme, ki sedaj dokazuje svojo moč in potrjuje znano dejstvo, da je najmočnejša v celotnem pelotonu. Nizozemsko moštvo na prelazih Galiber in Col de la Croix de Fer ni pustilo nikakršnih napadov od daleč. Z izjemnim ritmom so nadzirali stanje v glavnini, ubežnikom pa pustili dovolj prednosti, da so se lahko na mitskem ciljnem vzponu udarili za zmago.

Že ob vstopu na vzpon na Alpe d'Huez (13,8 km, 8 %), ki je na francoski državni praznik praznoval 70. obletnico prvega prečkanja na dirki po Franciji (leta 1952 je prvi zmago slavil Italijan Fausto Coppi), je bilo mogoče čutiti njegov pomen med navijači. Kot smo napovedali v Dnevniku, je bilo na vzponu pravo »nogometno« vzdušje z več sto tisoč gledalci. Nekaj tisoč je bilo tudi slovenskih.

Pravi špalir je Tadeju Pogačarju vnesel moči, da je dvakrat poskusil s silovitim napadom. A mož v rumenem je vedno ostal prikovan na zadek kolesa slovenskega asa, ki mu je nato tudi zmanjkalo moči in skupaj sta se odpeljala do ciljne črte. »Pred začetkom etape še nisem bil 100-odstoten, nisem povsem verjel vase zaradi včerajšnjega dne. Današnje dogajanje pa mi je dalo samozavest za naslednji teden. Tudi v naslednjih dneh bom še poskušal,« po neuspelih napadih na koncu ni bil razočaran Pogi, ki je po etapi nehote priznal, da je pred začetkom malce blefiral z dobrim počutjem. »Tadej me je nekajkrat napadel, kar sem pričakoval. Na srečo sem mu lahko sledil, zaradi česar sem zadovoljen,« pa je etapo komentiral mož v rumenem Jonas Vingegaard.

Med kolesarsko nesmrtne se je vpisal Britanec Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), ki je bil najmočnejši v skupini ubežnikov. Ob vznožju vzpona je napadel in se nato sam v svojem ritmu odpeljal veliki zmagi naproti. Eden najbolj vsestranskih kolesarjev v karavani, v svojih vitrinah ima tudi zlato olimpijsko kolajno v gorskem kolesarstvu in naslov svetovnega prvaka v ciklokrosu, je prišel do svoje največje zmage v cestnem kolesarstvu.

»Ni slabo, kajne? Tudi če ničesar več ne storim na tej dirki, četudi vsak dan odpadem iz glavnine, mi je povsem vseeno. Na prvem Touru že prva etapna zmaga, ni slabo,« je takoj po velikem uspehu povedal Thomas Pidcock, ki je jasno nakazal pomen včerajšnjega uspeha. Kot je priznal, je tudi njega prevzelo vzdušje ob cesti. »Včeraj sem izgubil dovolj časa, da bi danes lahko imel več svobode. Uspelo se mi je priključiti begu, naš načrt pa se je izšel do potankosti. To je bila ena najboljših izkušenj v cestnem kolesarstvu. Ko 'slalomiraš' med vsemi temi zastavami, ljudmi … Tega ne moreš doživeti nikjer drugje kot na dirki po Franciji,« je zaključil.

Pidcock se je v boju za zmago moral znebiti Louisa Meintjesa, ki je bil drugi, in izjemnega veterana Chrisa Frooma. Britanec je prvič po hudem padcu, ki ga je utrpel pred leti, spominjal na stare čase in je prišel do tretjega mesta na eni najtežjih etap letošnjega Toura.

Pogačar bo priložnost moral iskati v Pirenejih

S slovitim vzponom na Alpe d'Huez, ki je bil pika na i hudih bojev v zadnjih dneh, so se kolesarji poslovili od Alp. Sledi nekaj dni zatišja, saj bodo na sporedu tri dokaj enostavne, tranzicijske etape do Pirenejev. Tadej Pogačar bo tam poskušal z novimi napadi, Dancu pa bo še naprej v pomoč izjemni Primož Roglič, ki se odlično znajde tudi v vlogi pomočnika. »Definitivno je drugače. Cilj je vedno doseči čim boljši uspeh s celotno ekipo. Če sem še tu in lahko vsak dan takole preživim, bomo storili vse, da osvojimo rumeno majico,« je o svoji novi vlogi spregovoril nekdanji skakalec.

Po zelo dejavnih etapah za Pogačarjem in Rogličem bo imel v teh dnevih od Slovencev največ dela Luka Mezgec, ki bo poskušal svoja sprinterska kapetana pripeljati do novih etapnih zmag. Priložnost pa bosta s kakšnim norim begom iskala tudi oba člana Bahrain Victoriousa Jan Tratnik in Matej Mohorič, ki na letošnjem Touru še čakata na svoj veliki trenutek.

