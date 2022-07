Ljubljana. »Nataši nikoli nisem skrivil niti lasu. Ona in otroka so mi vse na svetu in bolečino, da se je zgodilo to, kar se je, bom moral vse življenje nositi v sebi. Boli me, da me je sodišče obsodilo na tako zelo visoko kazen in da drugi govorijo, da sem ji vzel življenje na grozovit način, kar ni res. To ni dobro niti zame niti za otroka,« je pred sodnim senatom ljubljanskega višjega sodišča povedal 49-letni Martin Zaviršek iz okolice Grosupljega, obtožen umora svoje žene Nataše Zaviršek. Višji sodniki so obravnavali pritožbo tožilstva in obtoženčeve obrambe. Tožilstvo in odvetnik obtoženega Mitja Pavčič sta na kratko predstavila svoji pritožbi, Zaviršek, ki so ga pripeljali iz ljubljanskega pripora, pa je povedal le nekaj besed. Sodišče bo svojo odločitev sporočilo pisno.

Ženi se je hotel maščevati

Zaviršek je bil novembra obsojen, da je lanskega 12. avgusta okoli 21. ure na dvorišču domače hiše v Mali Račni 17 v okolici Grosupljega ženo po vsem telesu polil z bencinom in jo nato zažgal. Ženi ni pomagal, čeprav je poklicni gasilec, ampak je zbežal. Čez dva dni so ga našli pri mami. Nesrečna ženska je bila opečena po 70 odstotkih telesa, ogenj ji je hudo poškodoval tudi notranje organe. Boj za življenje je izgubila 26. avgusta. Tožilka Špela Brezigar je za Zavirška, ki je skušal sodišče prepričati, da je ženo z vnetljivo tekočino polil po nesreči, terjala 27 let zaporne kazni. »Dejanje je storil na grozovit način in iz brezobzirnega maščevanja, iz ljubosumja, ker je oškodovanka imela novega intimnega partnerja. Nobene odgovornosti za storjeno ni prevzel, dejanje še danes zanika in ga skuša opravičiti s spletom nekih nesrečnih okoliščin,« je utemeljila tožilka. Obtoženčev odvetnik pa je menil, da je treba Zavirška oprostiti, češ da se je zgodila nesreča. Senat pod predsedovanjem Davida Šperjaka obtoženemu in njegovi obrambi ni verjel, za umor, storjen na grozovit način, pa mu je prisodil 23 let zapora. »Ne dopusti, da moja ljubezen preide v sovraštvo, bojim se samega sebe,« je bilo eno zadnjih SMS-sporočil, ki jih je obtoženi na dan umora napisal svoji ženi. To sporočilo po mnenju sodišča nakazuje obtoženčev motiv, da se ženi maščuje, ker si je našla novega intimnega partnerja, za katerega je vedel.

O prepirih niso vedeli nič

Kot je danes v kratkem povzetku dejala tožilka Katarina Bergant, se je tožilstvo pritožilo na višino kazni, saj so obtoženemu očitali, da je ženo umoril na grozovit način in iz brezobzirnega maščevanja. Tožilstvo pri tem še zmeraj vztraja, zato višjemu sodišču predlaga, da mu izreče 27 let zapora. Kot je v izreku sodbe prvostopenjskega sodišča povedal sodnik Špernjak, se je obtoženi ženi želel maščevati, ker je imela drugega partnerja. Sodišče pa ni našlo dokazov za brezobzirno maščevanje. Oškodovanki je bila družina, še posebno sinova, na prvem mestu. Zato so bile njene zadnje besede pričam in reševalcem, ki so prišli prvi na kraj dogodka: »Poiščite Martina, ljubim ga, ni on kriv,« izrečene, ker je skušala v javnosti ohraniti ugled družine, je dejal sodnik. Poleg tega Natašini sorodniki in prijatelji niso vedeli, da naj bi bilo kar koli narobe med zakoncema, še posebno ne zadnje mesece, saj sta navzven vedno delovala srečno. Tožilstvo pa meni, da je dejanje skrbno načrtoval.

Obramba o nesreči

Odvetnik Pavčič je v pritožbi izpodbijal sodbo prvostopenjskega sodišča zaradi bistvenih kršitev določb kazenskega postopka, kršitve kazenskega zakonika zaradi odmere kazni in zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Če bi namreč prvostopenjsko sodišče, kot poudarja odvetnik, izvedlo vse predlagane dokaze, bi ugotovilo, da Zaviršek ni storil umora na grozovit način, »saj bi se potrdil njegov zagovor, da je šlo za nesrečen slučaj«. V pritožbi opozarja, da je grozovitost izvršitvenega ravnanja zakonski znak, ki pa ga v izreku sodbe v opisu dejanja ni. »Obtoženemu je tako treba dokazati, da se je nad žrtvijo dlje časa izživljal ali brezčutno užival in je žrtev zaradi zadanih ji poškodb dlje časa trpela.« Tega pa v tem primeru ni mogoče dokazati. Ker se je zgodila nesreča, je treba obtoženega oprostiti, meni odvetnik.