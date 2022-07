Maastricht. Nizozemska policija od konca junija išče predrzne roparje, ki so sredi belega dne s prestižnega umetnostnega sejma Tefaf v Maastrichtu odnesli za neverjetnih 30 milijonov evrov nakita. Po navedbah prič (in sodeč po videoposnetku) so štirje »retro« oblečeni moški vstopili na razstavni prostor in se sprehodili do stojnic. Tam so si nadeli rokavice, eden je z ogromnim kladivom z vso močjo udrihal po stekleni vitrini, medtem ko je po prostoru že odmeval alarm. Vsaj eden od roparjev je bil oborožen. Ko se je steklo končno vdalo, so pograbili plen in pobegnili mimo povsem zmedenih obiskovalcev. Med drugim so odnesli verižico londonskega zlatarja, vredno 27 milijonov evrov.

»Običajno je tukaj zelo tiho, celo spokojno. Takrat pa sem naenkrat slišal hrup, obrnil sem se in zagledal štiri moške,« je za nizozemsko javno televizijo NOS dogodek opisal obiskovalec Jos Stassen. Na razstavo je šel uživat, v miru si je hotel ogledati nakit in druge umetnine, kar so mu roparji preprečili. Tefaf sicer velja za enega najpomembnejših sejmov umetnin in starin na svetu z več kot 30-letno tradicijo. Na njem so predstavljali na stotine del, vključno z risbo iz 17. stoletja enega nizozemskih starih mojstrov, naprodaj za milijon evrov. Po pisanju nekaterih nizozemskih medijev je varnostna ekipa vsaj enega od roparjev nemudoma razorožila, policisti pa naj bi na kraj prispeli v le nekaj minutah. Zanimivo je, da so sprva poročali o ponesrečenem ropu, da so jo roparji torej popihali praznih rok, a številni tuji mediji te dni pišejo o plenu, vrednem več deset milijonov evrov.

Vzhodnoevropska metoda

Detektiv Arthur Brand, specializiran za tatvine umetnin, meni, da bi bili roparji lahko iz vzhodne Evrope. »Roparji, zakrinkani z lasuljami, brki in kapami, na zelo dobro obiskanem sejmu, to me spominja na vzhodnoevropsko metodo,« je komentiral. In bil še bolj konkreten. »Rekel bi, da je to modus operandi in delo skupine Pink Panther,« je preiskovalec, znan tudi kot Indiana Jones umetnosti, povedal za The Times. Skupino so poimenovali po istoimenski komediji iz leta 1963, v kateri sta igrala Peter Sellers in David Niven, ko je policija leta 2003 v embalaži za kremo za obraz našla skrit 739.000 evrov vreden diamantni prstan, enako kot v filmu. Verjamejo, da šteje zloglasna kriminalna združba okoli 250 članov in da ima svoj center v Beogradu. Sumijo, da je odgovorna za 340 ropov draguljev po svetu, njihova vrednost naj bi bila 354 milijonov evrov. Akcije so vedno zelo tvegane, znana je po hladnokrvnosti, maskiranju, hitrosti in begu. Po besedah Branda rop na sejmu v Maastrichtu povsem ustreza njenemu načinu delovanja. »Hladnokrvnost, pogum in drznost. Največji umetniški sejem na svetu, sredi belega dne, med stotinami obiskovalcev. Vse to je tipično za Pink Pantherja,« je izjavil.

Medtem ko je eden iz skupine roparjev pobiral nakit iz vitrine londonske draguljarne Symbolic & Chase, so ostali imeli pod nadzorom priče. Najmanj eden je vanje uperil orožje, videti je bilo kot uzi. Vse skupaj je trajalo le minuto. Iz izložbe so ukradli diamantno verižico in Cartierove uhane. Sejem so zapustili skozi izhod za osebje in se odpeljali z električnima skuterjema. Detektiv Brand je rop opisal kot sceno iz filma Oceanovih 11. To je tudi želja Pink Pantherja, je opozoril, šokirati priče. Rumeni diamant na ukradeni verižici je pripadal 79-letnemu Arthurju Rosenthalu, oblikovalcu nakita, znanemu kot »Faberge našega časa«. »Diamant je bil najverjetneje že obrušen, da bi ga lahko prodali na črnem trgu. Verjamem, da je zdaj že trikrat manjši,« je še dejal Arthur Brand.