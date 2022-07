Kdo je bil sploh doktor Faust?

Zgodba o vedoželjnem doktorju Faustu in njegovi pogodbi s hudičem velja za mit klasičnega in romantičnega obdobja evropske umetnosti. Toda doktor Johannes Faust je tudi zares živel, bil je predavatelj na Univerzi v Heidelbergu, umrl naj bi okoli leta 1540. Ukvarjal se je z medicino, očitno tako dobro, da so bolniki »nenadoma« ozdraveli, kolegi pa so ga očrnili, da je v gozdu Speser leta 1515 prodal dušo hudiču; za nagrado je dobil dve leti mladosti, določena splošna znanja in sposobnost prerokovanja. Luter ga je anatemiziral in poslal v zapor. O tem priča knjiga anonimnega luterantskega avtorja iz leta 1587, kjer so resničnim dogodkom dodane še druge zgodbe – o biblijskem Simonu Čarodeju, keltskem čarovniku Merlinu in srednjeveškem menihu Rogerju Baconu. Temo je leta 1604 literarno obdelal angleški elizabetinski dramatik Cristopher Marlowe.

Najpopolnejša izpeljava zgodbe pa je seveda znamenita pesnitev Johanna Wolfganga Goetheja: prvi del je napisal leta 1808, govori o zapeljanem dekletu, drugega pa leta 1832, kjer glavni junak spozna, da bo srečen le, če izboljša svet. S tem je mit o Faustu in njegovem iskanju smisla življenja dobil širše človeške razsežnosti, ki navdihujejo še danes. Razmislekov o Faustu so se lotili tudi mnogi slikarji, pisatelji (lik hudiča je vznemirjal Dostojevskega v Bratih Karamazovih, Thomas Mann je v romanu Doktor Faustus aktualiziral dogajanje v Nemčiji in Evropi v prvi polovici prejšnjega stoletja) ter seveda številni skladatelji. Poleg Berliozovega Faustovega pogubljenja se je te tematike lotil tudi Ludwig van Beethoven, a skladbe nekako ni dokončal. Je pa zato Franz Schubert zložil edinstven samospev, Franz Liszt je napisal Faustovo simfonijo ter štiri Mefistove valčke, Charles Gounod je skomponiral opero Faust, Arrigo Boito pa opero Mefistofeles.