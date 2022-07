Otroci najtežje do pregleda v živo

Pregledi bolnikov na štiri oči so še vedno redkejši kot leta 2019. Med pandemijo se je zlasti spremenil pristop do otrok, kjer na daljavo poteka skorajda tretjina zunajbolnišničnih obravnav. Tudi interventna zakonodaja, ki so jo poslanci včeraj sprejeli z 48 glasovi za in 27 proti, ambulant ne zavezuje k pogostejšim pregledom v živo.