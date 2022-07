Kaj ti bo moped ...

Na straneh kronike smo pisali o tipu, ki je meni nič, tebi nič pristopil do voznika avta in ga z nožem prisilil, da je stopil ven. Potem se je meni nič, tebi nič z avtom odpeljal. Prav po filmsko. Samo da ni bilo v New Yorku, pač pa sredi Ljubljane. Policaji so tipčka ujeli. Izkazalo se je, da je svoje podvige stopnjeval. Maja je nekemu občanu ukradel mobilnik, gotovino in kartice. Bil je tako bedast, da je s kartico kupoval in dvigoval denar na bankomatih (policija sicer ne poroča, ampak znabiti, da so ga zato ujeli). 11. julija je v centru mesta ukradel kolo z motorjem in denarnico. Spet je uporabljal kartico iz te denarnice. No, dan pozneje pa je ugotovil, da mu moped ni dovolj, in je šel po avto. Zdaj nekaj časa ne bo potreboval ne telefona, ne mopeda in ne avta. Pa do bankomata bo tudi bolj težko prišel.