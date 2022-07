Po včerajšnjem črnem dnevu Tadeja Pogačarja na prelazu Granon, ko je doživel enega najhujših porazov v svojih profesionalni karieri, je imel gorenjski volk že danes priložnost za maščevanje. Prvič po letu 2018 so bili na dirki po Franciji v eni etapi trije vzponi ekstra kategorije. A resnici na ljubo, Col du Galibier in Col de la Croix de Fer sta bila le ogrevanje za sloviti Alpe d'Huez.

Profil predhodnih klancev, ki sta bila izjemno dolga in ne preveč strma, ni bil primeren za napad od daleč in skupina s kapetani je ostala skupaj do zadnjega klanca. Do znamenitih 21 serpentin, ki vodijo do vrha na 1850 metrih nadmorske višine.

Skupina s kapetani je zadnji vzpon začela s šestminutnim zaostankom za skupinico petih ubežnikov. Kot se za dan Bastilje, francoski državni praznik, spodobi, je bilo vzdušje na mitskem klancu izjemno. Kot smo napovedali v Dnevniku, je Alpe d'Huez gorel. Med več sto tisoč navijači je bilo tudi nekaj tisoč Slovencev, ki so zavzeli ovinek na eni izmed serpentin. A tudi izjemno vzdušje ob cesti kolesarjem po brutalnem boju včeraj ni dalo dovolj moči, da bi še enkrat več obračunali med seboj. Tadej Pogačar, ki je že pred etapo povedal, da se počuti dobro, je zbral moči za dva silovita napada, a mož v rumenem Jonas Vingegaard je ostal na njegovem kolesu. Ko je Slovenec uvidel, da se velikega tekmeca ne bo mogel otresti, se je manjša skupinica kolesarjev skupaj odpeljala proti cilju.

Etapna zmaga je tako pripadla ubežnikom, med katerimi je imel največ moči Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), ki je svoj odločilni napad sprožil kmalu na začetku vzpona in se je nato v svojem ritmu pripeljal do svoje največje etapne zmage v karieri. Britanec se sicer lahko pohvali tudi z zlato olimpijsko kolajno v gorskem kolesarstvu.