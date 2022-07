Slovenija ni zajahala vodikovega vala

Že kupljena in pripravljena oprema za vodikovo črpalko je po desetletju pozabe v Petrolovem skladišču dočakala klavrn konec. Četudi danes čas zaradi energetske krize in preusmerjanja na alternativne vire energije ne bi mogel biti ugodnejši, da to opremo za vodikovo črpalko uporabimo, lastniki nimajo takega namena.