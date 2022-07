Ali najprej zbolite, ko greste na dopust? Zdi se skoraj kot paradoks, a vendar gre za zelo pogost pojav. Alenka Kraljič psihologinja in direktorica operativnega poslovanja v kadrovskem podjetju Trenkwalder pojasni, da se ob nenehnem stresu izčrpamo, naš organizem pa je stalno preplavljen s povišanimi vrednostmi stresnih hormonov (adrenalin, kortizol,…). In ko se umirimo, vrednosti padejo, obenem pade tudi naša odpornost in pojavijo se s tem povezana obolenja.

Čarobno ravnovesje potrebuje jasne meje

Prvi korak k boljšemu ravnovesju med delom in počitkom je zavedanje, da imamo določeno količino energije, ki jo lahko porabimo. To je dejstvo. Naša odločitev pa je, kako razporejamo to energijo, koliko je namenimo delu, počitku, družini in prostočasnim dejavnostnim. Ta enačba vsekakor ni stalna in se glede na življenjska obdobja spreminja, je tek na dolge proge. »To je zavestno odločitev in postavljanje meja, kaj in do kod zmoremo, brez da bi prišlo do posledic pri lastnem zdravju, pri zanemarjanju odnosov z nam najbližjimi in tudi pri zmanjšanju delovne učinkovitosti. Slednje se odraža v nezadovoljstvu z delovnim mestom, kjer se Slovenija uvršča v sam vrh med evropskimi državami,« opozarja Kraljičeva.

Produktivni smo le štiri ure na dan

Le redko kdo resnično odklopi službo, ko se vrne domov. Mobilniki se zasvetlikajo ob novih elektronskih sporočilih in klici kar ne odnehajo. Skomina, da se javimo in rešujemo, ne poleže in sledi ji občutek zadovoljstva, da smo naredili nekaj dobrega. Toda ali z delom izven delovnega časa res dosežemo več? Raziskave kažejo, da smo pri delu produktivni le približno 4 ure na dan. »Daljši delavnik ne poveča produktivnosti«. Glede na to, da skoraj četrtino svojega budnega časa preživimo delovno aktivni, je vzpostavitev ravnovesja med delom in osebnim življenjem bistvenega pomena.

Pot do izgorelosti

»Če trpi naše zdravje, pa posledično trpijo tudi naša družina in odnosi. Po analizi ene od raziskav na Linkedinu se 70 odstotkov ljudi nikoli ne odklopi od dela, niti ko so na dopustu. Če se to dogaja dolgo in redno, ostanemo nezadovoljni z delovnim mestom, nismo prave volje za vse naše delovne naloge, nismo motivirani, odhod na delo nam je v močno breme. Trenutek, kdaj je meja presežena oziroma kdaj smo na poti k izgorelosti, se razlikuje med posamezniki. Zato izkoristite počitniške dni, vzemite si čas tudi za razmislek, kako lahko bolje organizirate svoje delo, kako in kje boste postavili meje in kako boste zastavljeno čimprej uresničili,« svetuje Alenka Kraljič, ki poudarja, da je čas za regeneracijo nujno potreben. Sprijaznite se, da delo vedno bo, da bo vedno potrebno nekaj narediti ali urediti ali ustvariti.

10 korakov do ravnotežja 1. Delajte pametno, ne več. 2. V svoj urnik uvrstite redne premore. 3. Načrtujete aktivnosti, ki vas izpopolnjujejo ali veselijo. Naredite urnik in ob tem naj vsak teden vsebuje vsaj eno takšno aktivnost. Večkrat si privoščite krajše dopuste. 4. Računalnik in telefon naj ostaneta pred vrati spalnice. 5. Oživite dolgo pozabljen hobi in se ga ponovno lotite. 6. Meditacija ni le za tiste, ki se ukvarjajo z jogo. Je odlična priložnost za odklop in pomiritev. 7. Dobra (pre)hrana ni moda muha. Če zjutraj nimate časa, načrtujete obroke vnaprej, malico in kosilo lahko pripravite že zvečer. 8. Spoznajte in upoštevajte svoj bioritem. 9. Naučite se reci ne. 10. Določite si meje, do kod ste pripravljeni sprejemati kompromise.