Slovenija na samem vrhu

V državah Evropske unije predstavlja stres na delovnem mestu poleg nezgod pri delu ter kostno mišičnih obolenj eno izmed največjih težav. Po podatkih Evropske javnomnenjske raziskave o varnost in zdravju pri delu – European Opinion Poll on Occupational Safety and Health je kar 7 od 10 delavcev v Sloveniji mnenja, da so primeri stresa na delovnem mestu pogost pojav v njihovem podjetju. Slovenija se s tem se uvršča v sam vrh držav (31 držav), ki so sodelovale v raziskavi, kar je krepko nad Evropskim povprečjem (51 %). Stres povezan z delom predstavlja še posebej veliko težavo predvsem za samozaposlene delavce, kjer jih kar 80 % meni, da je stres pri njih pogost. Le nekaj več kot ena tretjina delavcev, ki so izrazili skrb, da je stres na delovnem mestu pogost pa je tudi mnenja, da je ta pod nadzorom. Med najpogostejšimi vzroki so (oboje z 63 %) delavci izpostavili predvsem število opravljenih delovnih ur ali delovno obremenitev ter reorganizacijo ali negotovost zaposlitve. Nekoliko drugače pa je pri samozaposlenih delavcih, kjer jih je reorganizacijo ali negotovost zaposlitve izpostavilo 63 %, število opravljenih delovnih ur ali delovno obremenitev pa 54 %. (9) V Sloveniji skoraj 9 od 10 zaposlenih meni, da se bo število ljudi, ki so pod stresom zaradi dela, v naslednjih petih letih povečalo (85 %). Od tega jih 58 % pričakuje, da se bo to število znatno povečalo. Po podatkih raziskave O Kompetentni Sloveniji | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (srips-rs.si) se tako Slovenci v obeh kategorijah uvrščamo nekoliko nad Evropsko povprečje.