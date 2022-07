To je to!

Vzemi kolo in pojdi po kruh, ko bo kombi peljal mimo hiše. Pa ne pozabi naročiti kruha za prihodnji dan!« je bilo naročilo mojih staršev med poletnimi počitnicami. Vsak dopoldan je namreč kombi pripeljal kruh v vaško trgovino. Kruh smo naročili prejšnji dan in v primeru moje pozabljivosti bi ostali brez njega. Večino dni je bil to tudi edini »moj« nakup, saj jogurtov, mleka, sokov, klobas in številnih drugih špecerijskih izdelkov nismo kupovali.