Ko so vojaške enote, ki so bile na strani FETO, zapustile svoje vojašnice, da bi zasedle ključne položaje v državi, kot je most na Bosporju v Carigradu, in ko so vojaška letala in helikopterji bombardirali strateške tarče, tudi parlament, predsednikovo rezidenco, poveljstvo vojske in policije, je na tisoče civilistov zasedlo ulice, da bi preprečili ta gnusni državni udar brez primere v turški zgodovini. Pučisti so ubili 251 nedolžnih civilistov in jih več tisoč ranili. Te noči je turško ljudstvo s svojimi življenji branilo demokracijo. Ta junaški odziv na puč je bil nekaj, česar zarotniki niso predvideli.

Da bi bilo mogoče razumeti, kaj se je zgodilo, je treba razumeti pravo naravo FETO. Ustanovljena je bila v poznih 60. letih kot tako imenovano versko gibanje. Pod krinko širjenja izobraževanja in medverskega dialoga je organizaciji uspelo prikriti svoje zle namene.

Dobro načrtovana in razširjena infiltracija članov FETO in spreobrnjencev v vojsko, organe pregona, sodne in številne vladne institucije, tudi moje ministrstvo, je desetletja potekala na prikrit način z namenom, da se uresniči velikopotezni načrt, katerega končno fazo so sprožili 15. julija 2016.

Če bi državni udar uspel, potem bi imeli danes zelo drugačno Turčijo. Demokracije ne bi bilo, za vedno bi odpravili temeljne pravice in svoboščine. Država bi padla v roke vlade, ki bi jo vodili skrajneži.

FETO ni le nadzorovala velikega dela izobraževalnih institucij, temveč je imela v lasti tudi številne finančne institucije. Na bančne račune organizacije so nakazovali pomembni člani FETO iz vrst gospodarstvenikov, prav tako pa tudi uradniki in običajni ljudje. Veliko ljudi so zvabili, da so prispevali denar za FETO, tako da so manipulirali z njihovo pobožnostjo. Ogromne prihodke od šol te organizacije, ki so bile po vsem svetu, so na skrivaj preusmerjali na te tajne račune in čakali na svoje zadnje veliko dejanje.

Po krvavem poskusu državnega udara 15. julija 2016 je prišlo do odločnih čistk v javnem sektorju, tudi v vladnih institucijah in vojski, pa tudi v zasebnem sektorju, kjer je šlo za člane FETO in podjetja, ki so z njo sodelovala. Nekateri pomembni zarotniki so bili aretirani. Drugi so ušli sodiščem in so našli zatočišče v tujini. Vodja teroristične organizacije FETO Fethullah Gülen še vedno živi v ZDA. Naša vlada že vrsto let prosi ZDA, da bi ga izročile Turčiji, prav tako prosi evropske države, da bi Turčiji izročile člane FETO. Žal tem prošnjam ZDA in evropske države še niso ugodile.

Po drugi strani pa marsikje drugod po svetu vse več držav razume, kakšno nevarnost predstavlja ta teroristična organizacija za njih in so zato sprejele potrebne ukrepe. FETO je vpletena tudi v nezakonite dejavnosti, kot so goljufanje z vizumi, pranje denarja in trgovanje z orožjem. Zaradi vsega tega so člane FETO odstranili iz javnega in zasebnega sektorja v številnih državah. Številne šole, ki so v tujini pripadale tej teroristični organizaciji, so po letu 2016 prenesle svojo pripadnost na turški sklad Maarif. Danes šole Maarifa delujejo v številnih državah in marsikje po svetu omogočajo odlično izobrazbo.

Način in obseg turškega boja proti FETO ni drugačen od boja drugih držav proti organizacijam, ki izvajajo teror tako nad vladnimi uradniki kot tudi običajnimi državljani ter ogrožajo demokratične vrednote, temeljne pravice in svoboščine. Turčija počne, kar so druge države storile v boju proti terorizmu v preteklosti. Vsi postopki turških oblasti so bili zakoniti.

Terorizem nima nacionalnosti, etnične ali verske pripadnosti. Ta nevarnost ogroža celotno človeštvo. Zato mora biti odgovor na to grožnjo enoten in odločen. Nobena država si ne more privoščiti, da bi delala razlike med teroristi, in nobene teroristične organizacije se ne sme označiti za koristno. FETO je odgovorna za stotine izgubljenih življenj, kot tudi za druge hude zločine proti turškemu ljudstvu. Šest let po 15. juliju 2016 Turčija nadaljuje odločen boj proti FETO, kot nadaljuje boj tudi proti drugim terorističnim organizacijam, kot so PKK, PYD-YPG, DHKP-C in DAESH.

Pričakujemo, da bo mednarodna skupnost Turčiji v boju proti terorizmu solidarno stala ob strani.

Mevlüt Çavuşoğlu je minister za zunanje zadeve Republike Turčije