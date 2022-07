Piano bo nadomestil Nastio Flegar, član programskega sveta RTVS pa bo do 28. aprila 2024. Sivka bo nadomestila Mitjo Čandra, programska svetnica pa bo do 27. decembra 2025.

Programski svet RTVS sestavlja 29 članov, od katerih DZ imenuje 16 članov na predlog gledalcev in poslušalcev programov RTVS, univerz, fakultet in društev zlasti s področja umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva ter drugih organizacij civilne družbe. Pet članov pa DZ imenuje na predlog političnih strank. Tri člane izvolijo izmed sebe zaposleni v RTVS, dva člana imenuje predsednik republike na predlog registriranih verskih skupnosti, po enega člana pa imenujejo madžarska in italijanska narodna skupnost ter Slovenska akademija znanosti in umetnosti.