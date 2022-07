Zakonodajni sveženj je bil sicer sprejet s 172 glasovi za in 39 proti, a zaradi vzdržanih glasov senatorjev koalicijske partnerice se v Rimu obeta padec vlade. Premier Mario Draghi je namreč pred glasovanjem jasno dejal, da brez podpore Gibanja pet zvezd ne bo vztrajal na čelu vlade, še poroča tiskovna agencija Ansa.

Nekdanji premier in zdaj vodja Gibanja pet zvezd Giuseppe Conte je že v sredo zvečer napovedal, da se senatorji njegove stranke ne bodo udeležili današnjega glasovanja, na katerega je Draghi vezal zaupnico vladi. Zakonodajni sveženj namreč poleg deset milijard evrov vredne pomoči zaradi rasti cen vsebuje tudi ukrep za olajšanje gradnje sežigalnice odpadkov v Rimu, boj proti sežigalnicam pa je eden od ključnih delov programa gibanja, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Prejšnji teden, ko so o svežnju glasovali v poslanski zbornici, so poslanci Gibanja pet zvezd glasovali za zaupnico Draghiju, nato pa so se vzdržali pri glasovanju o konkretnih ukrepih. A v senatu so pravila drugačna, saj glasovanje o zaupnici poteka hkrati z glasovanjem o konkretnem predlogu zakona, kar pomeni, da se senatorji gibanja glasovanju niso mogli izogniti na enak način kot njihovi kolegi v poslanski zbornici.

Gibanje pet zvezd, ki je z 32 odstotki glasov zmagalo na zadnjih volitvah leta 2018, se sooča s hudo notranjo krizo, potem ko je iz njega izstopil zunanji minister Luigi Di Maio, odšlo je tudi nekaj poslancev. Premier Draghi je večkrat ponovil, da vlade brez Gibanja pet zvezd ne bo več, čeprav njegov odhod ne bi avtomatično povzročil padca vlade.

Je pa tudi vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini v sredo napovedal odhod iz vlade, če iz nje odide gibanje. Menil je, da bi bile najboljša rešitev za Italijo predčasne volitve. Po mnenju opazovalcev sicer te niso zelo verjetne, saj niso v interesu več strank, piše nemška tiskovna agencija dpa. Redne volitve v Italiji naj bi potekale v prvi polovici prihodnjega leta.