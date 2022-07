Kot so danes za STA povedali na Policijski upravi Celje, v omenjeni zadevi obravnavajo dva dogodka, in sicer 68-letnega moškega obravnavajo zaradi zaleta v gospodarsko poslopje in suma storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe, ki ga je osumljena 47-letnica.

Preiskava še vedno intenzivno poteka zaradi vzroka smrti traktorista in razjasnitve vseh drugih okoliščin.