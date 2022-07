Napetosti v državi so še vedno visoke. V prestolnici so uvedli policijsko uro, na ulicah pa so prisotni policisti in vojska s tanki, poroča Guardian. Predsednik Rajapaksa, ki je zaradi svojega položaja še vedno imun pred pregonom, svojega obljubljenega odstopa še vedno ni podal. Predsednik naj bi sicer po zahtevah državljanov odstopil že včeraj. Država je v politični negotovosti.

V včerajšnjih spopadih med protestniki in policiji je bilo ranjenih več kot 40 ljudi, 26-letni moški pa je po hospitalizacij zaradi težav z dihanjem zaradi solzivca v bolnišnici umrl.

»Predsednik je pod velikim pritiskom, vendar zagotavlja, da bo uradno odstopil s položaja čim hitreje« je za Guardian povedal vladni govorec. Po včerajšnji razglasitvi izrednega stanja, ko so protestniki vdrli v prostore predsednika vlade, so se danes zjutraj mirno umaknili iz zasedenih stavb, vključno s predsedniško palačo, uradi in pisarno predsednika vlade. Dejali so, da želijo ohraniti mir.