V Sloveniji so v sredo zabeležili 1738 okužb s koronavirusom, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je 822, kar je blizu evropskemu povprečju. »Naši kazalniki tako pri številu smrti kot pri hospitalizacijah in pri številu okuženih v zadnjih 14 dneh so bili do nedavnega pod povprečjem, sedaj pa že dosegamo evropsko povprečje, ki se bliža 1000 na 100.000 prebivalcev v 14 dneh,« je v današnji izjavi za medije dejala Čakš Jagrova.

Tudi število hospitalizacij v Sloveniji rahlo narašča, za starostno skupino 65 let in več se sicer ne nakazujejo večja tveganja za hospitalizacijo in smrt, se pa nakazuje trend izbruhov v domovih za starejše občane, je opozorila.

Porast okužb po svetu

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v luči splošnega porasta okužb s koronavirusom podaljšala razglašeno obdobje pandemije, saj pričakujejo povišanje števil okužb in pojav novih variant virusa, ki za javno zdravje še vedno predstavlja visoko tveganje. Število primerov okužb s koronavirusom četrti teden raste povsod po svetu, razen v Afriki in ZDA, največ okužb pa beležijo v Franciji, Braziliji, Italiji in Nemčiji. Povsod prevladuje različica omikron, in sicer podrazličici BA.5 in BA.4. V Evropi upad števila primerov beležijo na Portugalskem, Norveškem in Finskem.

V evropskem prostoru največ primerov okužb zaznavajo med mladimi in starejšimi od 65 let. Prav tako opažajo dvig primerov hospitalizacij na intenzivni negi vendar gre večinoma za paciente s pridruženimi boleznimi, pomemben faktor pa so tudi vročinski valovi. Med drugim je v povprečju z dvema odmerkoma cepljenih 70 odstotkov populacije, s poživitvenim odmerkom pa je cepljenih nekaj več kot 50 odstotkov. V Sloveniji pa je s poživitvenim odmerkom cepljenih nekaj več kot 30 odstotkov ljudi.

Čakš Jagrova ob tem poudarja, da je »nujno potrebno intenzivno spremljanje svetovne epidemiološke situacije« in dodaja, da so osnovni ukrepi, kot so nošenje zaščitnih mask, umivanje in razkuževanje rok ter redno prezračevanje notranjih prostorov, še vedno prisotni, glavni in priporočljivi.

Opozarja tudi na solidarnost, saj je »temeljno, da s svojimi dejanji ne ogrožamo drugih, tudi če sebe ne želimo ravno zaščititi.« Hkrati pa dodaja, da imamo poleg osnovnih ukrepov tudi specifični ukrep cepljenja, ki ga stroka in svetovne zdravstvene institucije »priporočajo kot pomemben in učinkovit mehanizem za preprečevanje hudih oblik poteka bolezni.«