»Stanje je boljše, ni velikih ognjenih front in nenadzorovanega širjenja proti Vodicam. Vremenske razmere so ugodne,« je danes zjutraj prek Twitterja sporočil tudi hrvaški notranji minister Davor Božinović, ki je obiskal prizorišče požara.

Dodal je, da se je z ognjem ponoči spopadalo 350 gasilcev iz šibeniško-kninske županije in še šestih drugih županij. Pri gašenju so pomagali številni lokalni prebivalci in vojaki ter 75 policistov, ki zavarovali požarišča.

Glavni poveljnik hrvaških gasilcev Slavko Tucaković je danes za hrvaški portal N1 dejal, da se požar, ki se je do večera dodobra razdivjal, sedaj ne širi več nenadzorovano.

Ob tem je povedal, da poškodovanih ni bilo, z izjemo gasilca, ki se je lažje poškodoval ob padcu v vodnjak, vendar so ga hitro oskrbeli. »Situacija v Raslini in Zatonu je pod kontrolo,« je še dejal.

Zagorelo najmanj 20 hiš

Na terenu so danes po njegovih besedah vse sile, materialna škoda pa je velika. Med drugim je zgorelo več hiš in vozil. »Sinoči je bilo na terenu 350 gasilcev, vojska in civilno prebivalstvo. Zgorelo je najmanj 20 hiš,« je Tucaković pojasnil za hrvaške medije.

Požar, ki je izbruhnil v torek okoli 11. ure blizu Vodic na območju Šibenika, se je kasneje razširil proti mestu Zaton, dosegel središče mesta in zajel tudi bližnjo vas Raslina.

Pozno popoldne je v Zaton prispel tudi hrvaški premier Andrej Plenković in se zahvalil vsem, ki se z nadčloveškimi napori borijo s požarom.

Zaradi požara bilo na območju šibeniško-kninsko županije v sredo zaprtih več cest. Jadranska magistrala je odprta. Ponovno je prevozna tudi cesta od šibeniškega mosta do vhoda v Vodice, zaprta pa sta del obvoznice v Vodicah in cesta Vodice-Gaćelezi, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.