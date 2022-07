Nemiri so izbruhnili 7. julija med dvema rivalskima tolpama v Cite Soleil, revni in gosto naseljeni četrti mesta Port-au-Prince. V četrti se je skoraj teden dni streljalo, policija, ki ima premalo kadra in je slabo opremljena, pa ni posredovala. Tudi mednarodne humanitarne organizacije so s težavo dostavljale ključne zaloge hrane in zagotavljale zdravstveno oskrbo žrtvam.

Nacionalna mreža za zaščito človekovih pravic je opozorila, da je bilo samo v zadnjem tednu ubitih najmanj 89 ljudi, 16 pa jih pogrešajo, in dodala, da je še 74 ljudi utrpelo strelne rane ali rane z nožem. Na tisoče družin ni imelo druge izbire, kot da so se v času nasilja skrivale v svojih domovih in posledično niso mogle priti do hrane ali vode.

Vodja lokalne misije organizacije Zdravniki brez meja Mumuza Muhindo je v sredo pozval vse borce, naj omogočijo zdravnikom varen dostop do območja, ki ga je nasilje najbolj prizadelo. Hkrati je povedal, da je njegova skupina kljub nevarnosti od prejšnjega petka operirala povprečno 15 bolnikov na dan, njegovi sodelavci pa so ob cesti, ki vodi v sosesko, videli več zažganih in gnijočih trupel.

V četrti Cite Soleil se sicer nahaja naftni terminal, ki oskrbuje glavno mesto in ves severni Haiti, zato so bili tamkajšnji spopadi uničujoči tudi za gospodarstvo v regiji in vsakdanja življenja ljudi. Bencinske črpalke v Port-au-Princeu so ostale brez goriva, cene na črnem trgu pa so skokovito narasle.

Zaradi neukrepanja policije so tolpe na Haitiju v zadnjih tednih postale bistveno bolj drzne. Po podatkih Centra za analizo in raziskave človekovih pravic je bilo samo junija zabeleženih najmanj 155 ugrabitev, medtem ko jih je bilo maja 118.

Skrajna revščina in nasilje sta mnoge prisilila, da bežijo v sosednjo Dominikansko republiko ali v ZDA. Samo v juniju so ameriške oblasti na Haiti vrnile več kot 1200 nedokumentiranih migrantov.