Poziv k dobavi raket daljšega dosega je pomemben, saj bi se s tem v dosegu ukrajinskih sil znašel tudi krimski most, ki povezuje celinsko Rusijo s priključenim ukrajinskim polotokom Krim. Most je namreč od frontne črte oddaljen približno 260 kilometrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je govorice o načrtih ukrajinske vojske, da bi napadli most na Krim, ki ga je zgradila Rusija, označil za »teror«, vendar je pri tem poudaril tudi, da je most pred takšnimi napadi dovolj zaščiten.

Povpraševanje po raketah daljšega dosega je povzročilo zaskrbljenost tudi v ZDA, saj se bojijo, da bi ukrajinske sile lahko uporabile ameriško orožje za napade na cilje na ruskem ozemlju, kar pa bi lahko povzročilo nadaljnje zaostrovanje konflikta.

Spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami se medtem nadaljujejo. Ruske sile so po sredinem obstreljevanju tudi danes napadle več objektov v južnem mestu Mikolajiv, je prek aplikacije Telegram sporočil župan Oleksandr Senkevič. Dodal je, da na terenu že posredujejo reševalne ekipe.

V regiji Donbas na vzhodu Ukrajine so ruski izstrelki zadeli industrijsko cono v mestu Kramatorsk, v nekaterih delih mesta pa je bila prekinjena oskrba z električno energijo, je na družbenem omrežju Facebook zapisal tamkajšnji župan Oleksandr Hončarenko.

Ruski mediji so po navedbah Reutersa poročali tudi, da so ukrajinske oborožene sile izvedle nov zračni napad na strateško pomembnem območju regije Herson na jugu države, ki je v rokah Rusije in jo Kijev želi ponovno zavzeti. Informacij s terena sicer ni mogoče neodvisno preveriti.