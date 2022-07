V New Yorku v štirih urah v strelskih napadih ubitih pet oseb

V New Yorku v ZDA je bilo med deveto uro zvečer v torek po krajevnem času in eno uro zjutraj v sredo v štirih različnih strelskih napadih ubitih pet ljudi. Policija doslej še v nobenem od primerov ni uspela ujeti krivca. Tri osebe so umrle v okrožju Brooklyn, dve pa v Bronxu.