Vsi, ki spremljajo slovenski nogomet, so si enotni v odgovoru na vprašanje, kdo ima največ zaslug, da je Maribor osvojil 16. naslov državnega prvaka. To je 30-letni srbski napadalec Ognjen Mudrinski, ki je na 27 tekmah dosegel 17 golov in ni postal le kralj strelcev, ampak po vseh izborih tudi najboljši igralec prve slovenske lige. Premočno tudi v izboru Dnevnika, ko smo po vsakem izmed 36 krogov izbrali najboljših pet nogometašev. Za Mudrinskim so se zvrstili Luka Bobičanec (Mura), Maks Barišić (Koper), Kaheem Parris (Koper) in Tomi Horvat (Mura).

Kariero v Crveni zvezdi začel s »hat-trickom«

Mudrinski je nogometni otrok Vojvodine iz Novega Sada, za katero je že na debiju dosegel gol, nato pa v klubu ni dobil prave priložnosti. Pri 19 letih je nase opozoril v Jagodini, kjer je bil z devetimi goli osmi strelec prvenstva Srbije, kar mu je prineslo prestop v beograjsko Crveno zvezdo, kjer si je izbral dres s številko 91. Leta 1991, ki je letnica njegova rojstva, je Crvena zvezda postala evropski prvak, potem ko je v finalu premagala Marseille. Začetek je bil sanjski, potem ko je ob debiju v rdeče-belem dresu dosegel »hat-trick« proti Radničkemu iz Niša, konec pa ni bil srečen, saj je trener Ricardo Sa Pinto odločil, da v naslednji sezoni nanj ne računa več. Za 800.000 evrov je prestopil v nemškega drugoligaša Greuther Fürth, a ker je na 14 tekmah dosegel le tri gole, ga je zapustil že po prvem letu triletne pogodbe. Zelo podobna je bila zgodba v Aarau v Švici, zato se je januarja 2016 vrnil v domovino, kjer je v Spartaku iz Subotice spet ujel strelsko formo, kar mu je prineslo prestop v Čukarički z odškodnino 200.000 evrov. Potem ko je bil najboljši strelec z 18 goli, mu je poleti 2019 uspel sanjski prestop v Jagiellonio na Poljskem, kjer pa se ni naigral, ampak je minute in gole zbiral kot posojeni igralec v dresih Gorice na Hrvaškem in Maribora v Sloveniji.

V Maribor je prišel lani ob koncu poletja pet minut pred dvanajsto, saj je pogodbo podpisal na zadnji dan prestopnega roka 31. avgusta. Besedo zanj je zastavil takratni trener Maribora Simon Rožman, ki ga je kot trener Rijeke poznal iz hrvaškega prvenstva v majici Gorice (devet golov v sezoni 2020/21, sedmo mesto na lestvici strelcev). »Maribor sem poznal, saj sem bil s Čukaričkim dvakrat na pripravah na Pohorju. Ob prihodu v Maribor sem se prepustil dogodkom in na koncu se je prestop izkazal za zadetek v polno, saj se je razpletlo sanjsko. Ni velike razlike med hrvaško in slovensko ligo,« je dejal Ognjen Mudrinski. Začetek je bil klavrn, saj je na prvih dveh tekmah v vijolični majici ob porazih proti Aluminiju in Muri zapravljal priložnosti, zato je moral Rožman oditi iz kluba. Mudrinski, ki prekipeva od samozavesti in je naravni vodja slačilnice, se je znašel na udaru kritik, a je hitro ujel pravi ritem, ko je spoznal soigralce in trenerja ter začel dosegati zadetke. »Trener Karanović je v ekipo vnesel mirnost in samozavest, meni pa dal svobodo v igri, da sem lahko pokazal kakovost,« je dodal Mudrinski.

Zaradi videa propadel prestop v Celje

V slovenski ligi je izstopal s svojo močjo, tehnično spretnostjo in iznajdljivostjo pred vrati tekmeca, da je dosegal odločilne gole. Je klasični centerfor stare nogometne šole, ki je imel v zaključku sezone težave s pripravljenostjo, saj je bil vseskozi na meji poškodbe zaradi težav s stegensko mišico. »Če ne bi imel sijajnih soigralcev, tudi mojih golov ne bi bilo, saj sem živel le od njihovih podaj. Zelo čustveno doživljam vsak gol. Takšen sem enostavno. Ne znam drugače izraziti svojega veselja,« je povedal po zadnji tekmi v Murski Soboti.

Že ob osvojitvi naslova državnega prvaka je bilo jasno, da bo Maribor težko zadržal Mudrinskega, saj ni mogel izpolniti njegovih finančnih pričakovanj. Ko je že kazalo, da se bo preselil v Celje za plačo, kakršno so imeli igralci Maribora v času igranja v ligi prvakov (govor je bil o letni plači 250.000 evrov in 50.000 evrih nagrade, če doseže 15 golov), se je zapletlo. Pojavil se je videoposnetek, v katerem se je Mudrinski norčeval iz Celja, ko se je hvalil, da je ubil Celje tako, da zanj zbirajo denar v vrečah. Celjani so takoj naredili križ čezenj, Mudrinski pa je še vedno brez kluba, čeprav je prost igralec brez odškodnine.

*** 12 klubov je v svoji 12-letni članski karieri zamenjal Mudrinski: Vojvodina, Hajduk Kula (posoja), Novi Sad (posoja), Jagodina, Crvena zvezda (vsi Srbija), Greuther Fürth (Nemčija), Aarau (Švica), Spartak Subotica, Čukarički (oba Srbija), Jagiellonia Bialystok (Poljska), Gorica (Hrvaška, posoja), Maribor (Slovenija, posoja).