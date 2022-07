V imenu morale in družinskih vrednot

Policista sta jo zagrabila in molče porinila na zadnji sedež policijskega avtomobila. Gospa častitljivih let se jima je upirala, kolikor je mogla, mimovozeči v avtomobilih, moški in ženske, so solidarno hupali. Ni pomagalo. Gospo so odpeljali. Storila je strašen greh: na tako imenovano belo sredo, ko ženske v Iranu protestirajo zaradi obvezne nošnje hidžaba, se je po mestu sprehodila brez zapovedane rute na glavi. Tako je to v državi, kjer oblast budno pazi na moralo, družinske vrednote in tradicijo.