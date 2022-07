Bodo medicinske sestre še hitreje zapuščale bolnišnice?

Tudi na popravljeno različico interventnega zdravstvenega zakona leti vrsta pomislekov. Medtem so prišle na dan tudi vse večje težave, ki jih imajo to poletje v bolnišničnem zdravstvu.Na predlog interventnega zdravstvenega zakona še vedno leti vrsta pomislekov. Medtem so prišle na dan tudi vse večje težave, ki jih imajo to poletje v bolnišničnem zdravstvu.