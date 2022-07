Marinblu se ne boji inšpekcije

Uprava za varno hrano po več kot mesecu dni še vedno ni raziskala, ali so v podjetju Marinblu ribe, ki bi morale na uničenje, res prepakirali v novo embalažo in jih prodajali. Zaradi skrivanja preteklih rezultatov inšpekcijskega nadzora in imen grešnikov bo časnik Dnevnik sprožil upravni spor.