Ob pogledu na profil 11. etape je bilo mogoče pričakovati spektakel, kar se je tudi uresničilo. Lacets de Montvernier, Col du Telegraphe, Col du Galibier in Col du Granon so bili štirje kategorizirani vzponi na 152-kilometrski etapi od Albertvilla do prelaza Granon nad smučiščem Serre Chevalier. Številne priložnosti za napade najboljših kolesarjev in začelo se je zelo zgodaj. Dovolj zgodaj, da je na zadnjem klancu Tadeju Pogačarju zmanjkalo moči in je dirka dobila nov potek.

Številne kritike so zalegle

Po številnih nerazumljivih potezah in taktično slabo odpeljanih etapah je nizozemsko moštvo 11. etapo dirke po Franciji odpeljalo za oceno odlično. Očitno so le strnili svoje vrste in pripravili taktiko za napad na vodilnega kolesarja. Pomemben člen uspešnega dneva za čebele je bil Primož Roglič. Slovenski as, ki si neznansko želi uspeha na največji kolesarski dirki, se je sprijaznil s tem, da tudi letos ni njegov trenutek.

Po hudem padcu v peti etapi se je prelevil v vlogo superpomočnika svojega prijatelja Jonasa Vingegaarda, ki do včeraj še nikoli ni slavil na etapi dirke po Franciji. Potem ko je imelo nizozemsko moštvo dva kolesarja v ubežni skupini, je nekdanji smučarski skakalec Tadeja Pogačarja začel napadati že daleč pred ciljno črto ob zaključku vzpona na Telegraphe. Triindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je sicer vse do vzpona na Galibier deloval zastrašujoče, saj je imel odgovor na vse napade konkurentov, nato pa se jih je želel otresti celo sam. »Pametno so dirkali. Težko je kontrolirati, kdo bo pristal v ubežni skupini, sploh ko nimaš več popolne zasedbe. Poskušali smo, a je Jumbo-Vismi uspelo imeti van Aerta in Laporta v begu. Taktično so se dobro pripravili,« je taktiko velikih tekmecev na cilju pohvalil Tadej Pogačar.

Skoraj na istem mestu, kjer je Primož Roglič slavil prvo etapno zmago na dirki po Franciji, v kraju Serre Chevalier, se je nekdanji smučarski skakalec še zadnjič v etapi postavil na čelo majhne skupine okoli rumene majice, nato pa Vingegaardu prepustil, da na enajstkilometrskem vzponu s povprečnim naklonom, večjim od devetih odstotkov, sam opravi s prvim kolesarjem sveta. Ta je imel ob sebi še Rafala Majko.

Po polovici klanca je Danec sprožil, ne Majka ne Pogačar pa nista poznala odgovora. Slovenski as je dobil neprepoznaven obraz, Danec pa je enostavno letel proti cilju. Brez težav je prehitel preostale kolesarje in prišel do svoje prve zmage na dirki po Franciji, na koncu pa še do velike prednosti v skupnem seštevku. »Nisem pričakoval tega. To je neverjetno. Vseskozi sem sanjal, da bi dobil etapo na Touru, poleg tega pa sem zdaj vzel še rumeno majico,« je bil na cilju še vedno povsem izčrpan, a zelo srečen Jonas Vingegaard, ki je tako na dirki po Franciji prvo etapno zmago osvojil v istem kraju kot njegov mentor Primož Roglič, le da je on slavil na vrhu prelaza. »To je bil izjemen dan za našo ekipo. Res smo lahko super zadovoljni. Tudi sam sem definitivno zadovoljen. Cilj je bila rumena majica, zdaj jo imamo. Nimamo pripomb, saj se je izšlo bolje, kot smo si predstavljali. Vesel sem, da sem prišel do konca tega klanca,« je bil nad predstavo Vingegaarda navdušen tudi Kisovčan. Močna ekipa Jumbo-Visme je poskrbela za to, da je Tadej Pogačar sploh prvič na dirki po Franciji moral predati majico vodilnega še pred njenim iztekom.

Lahko Pogačar vrne udarec?

Pogi je v slabih štirih kilometrih, kolikor je ostalo do konca etape po napadu Vingegaarda, izgubil skoraj tri minute. »Ne vem, kaj se je zgodilo. Na Galibierju sem se še zelo dobro počutil. Mogoče je za vse skupaj kriv splet različnih okoliščin. Nisem imel najboljšega dne,« je razplet komentiral dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Franciji, ki hkrati ne meče puške v koruzo.

»Bomo videli, ali bom jutri kaj boljši. Dirkal bom do samega konca. Ne gre za maščevanje, le dal bom vse od sebe in se boril, da si na koncu ne bom česa očital,« je včeraj po etapi Pogačar hitro misli usmeril na današnji dan, ko je na sporedu še ena spektakularna etapa. Ta se končuje s še bolj znamenitim vzponom na Alpe d'Huez, pred njim pa sta znanec iz včerajšnje etape Galibier in še en vzpon ekstra kategorije Col de la Croix de Fer. »Ne, ni še konec. Danes sem izgubil tri minute, mogoče jutri pridobim tri minute. Boril se bom do samega konca,« nov hud boj napoveduje Pogi, a tudi visokoleteči Danec ima načrte. »Na zadnjem vzponu sem si mislil, da če ne poskusim, ne bom zmagal. Tako sem poskusil že lani, a se je tokrat izšlo za zmago. Imam tudi rumeno majico in boril se bom, da jo obdržim do Pariza,« je včeraj še dejal novi kolesar v rumenem.

