Nekateri cene elektrike dvignili že drugič letos

Energetska draginja se skupaj s plinsko preliva na gospodinjstva; domala vsi slovenski dobavitelji so oziroma bodo poleti podražili elektriko. Najcenejša ponudnika ostajata oba največja, Gen-I in Petrol, najdražji so celjski ECE, E3 in Energija plus.