Ministrica Tatjana Bobnar načrtuje človekoljubno politiko

Nevladniki so z notranjo ministrico Tatjano Bobnar oblikovali posvetovalno telo za migracije. MNZ napoveduje odstranjevanje žice z meje in human pristop do tujcev in beguncev. Odprli naj bi več nastanitvenih centrov. Medtem pa zlorabljeni begunski mladoletnik toži Slovenijo in Hrvaško pred Združenimi narodi.