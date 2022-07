V britanski konservativni stranki so včeraj opravili prvi krog volitev novega voditelja torijcev, ki bo postal tudi novi premier. Po pričakovanjih je največ glasov konservativnih poslanskih kolegov, 88, zbral na stavnicah favorizirani nekdanji finančni minister Rishi Sunak. Bil je eden od dveh ključnih ministrov, poleg nekdanjega ministra za zdravstvo Sajida Javida, ki sta prejšnji teden z odstopoma sprožila več kot petdeset odhodov iz vlade in s tem odhod Borisa Johnsona s položaja vodje stranke. Povsem nepričakovano pa se je na drugo mesto, s 67 glasovi, zavihtela 49-letna državna sekretarka za trgovino Penny Mordaunt, ki je zelo prepričljivo, kratko in jasno predstavila svoj program samo nekaj ur pred prvim krogom glasovanja. To je storila z domiselnim napisom PM4PM (Penny Mordaunt za premierko). Njen uspeh je zelo verjetno posledica nove raziskave, ki kaže, da je od vseh kandidatov najbolj priljubljena med člani konservativne stranke.

Bo Britanija dobila tretjo premierko?

Vse več poznavalcev meni, da bo Britanija prej kot 56. premierja dobila tretjo premierko. V prvem krogu je bila na tretjem mestu sedanja zunanja ministrica Liz Truss s 50 glasovi. Podpira jo vrsta Johnsonu do konca lojalnih ministrov, med njimi razvpiti minister za brexitske priložnosti Jacob Rees-Mogg, ki na drugi strani rovari proti Sunaku, gotovo tudi v skladu z željami maščevalnega Johnsona. Nekateri drugi Johnsonovi podporniki Sunaku, ki je milijonar, poročen s hčerjo indijskega milijarderja, pripisujejo nizke udarce in umazane trike.

Drugo veliko presenečenje prvega kroga je neuspeh nekdanjega ministra za zdravstvo, za zunanje zadeve in za obrambo Jeremyja Hunta, ki je zbral vsega osemnajst glasov. Mnogi so ga imeli za verjetnega finalista, pa ne samo zato, ker edini ni služboval v Johnsonovi vladi. Računali so, da bodo mnogi privrženci Sunaka sprva taktično glasovali zanj, prepričani, da bi ga v končnici, ko bosta ostala samo dva kandidata, lažje premagal kot druge tekmice in tekmece. Zakaj? Ker je bil Hunt glasen nasprotnik brexita, brexitska pravovernost pa bo imela orjaško vlogo pri končni odločitvi.

Z novimi pravili hitreje do dveh finalistov

Vplivni skrivnostni odbor 1922, katerega glavna vloga je organiziranje volitev vodje konservativne stranke, je pred dnevi spremenil pravila volitev, da bi se čim prej pojavila dva finalista. Tako so morali za uvrstitev v prvi krog namesto prejšnje podpore osmih zdaj imeti kandidati podporo dvajsetih poslanskih kolegov. To je njihovo število še pred začetkom tekme znižalo z dvanajstih na osem. Potem so morali v prvem krogu po novem zbrati najmanj trideset glasov. Če bi jih vsi zbrali najmanj trideset, bi odpadel kandidat z najmanj glasovi. To pa ni bilo potrebno, ker jih dva nista zbrala trideset – poleg Hunta še sedanji finančni minister Nadhim Zahawi (25 glasov).

Naslednji krog glasovanja bo že danes. Odpadel bo kandidat z najmanj glasovi. To velja tudi za vse naslednje kroge, dokler ne bosta ostala samo dva ali dve, kar naj bi se zgodilo prihodnji četrtek, morda pa že prej. O zmagovalcu bodo nato odločali člani konservativne stranke. Finalista se bosta pomerila po vrsti srečanj z njimi po vsej državi. Njihovo natančno število ni zares znano, saj na Otoku strankam ni treba razkriti, koliko članov imajo. Po najnovejših ocenah pa jih je od 160.000 do 200.000. To bodo torej kmalu najpomembnejši Otočani, ki bodo edini odločali o tem, kdo bo v prihodnje vodil britansko vlado.

Danes bo v parlamentu tudi glasovanje o nezaupnici Johnsonovi vladi, ki jo bo predlagala laburistična opozicija, ki hoče, da Johnson takoj odide z oblasti, ne šele septembra. Vendar je zelo malo verjetno, da bo uspešna. Če bi bila, bi morali razpisati predčasne volitve.