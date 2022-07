Kdo ve, kaj je mislila? Da je na cesti presenetljivo veliko ljudi, ki vozijo v napačni smeri? Da vozi po navadni regionalni cesti? Da so jo ugrabili nezemljani? Da je morda pa vendarle spila kak kozarček preveč? To je bilo. Veliko kozarčkov preveč. Za skoraj dva promila! Pijanci imajo srečo (in pijanke, očitno), radi rečejo ljudje ob takih zgodbah. Ne vedno. Sem ter tja pijani vozniki koga ubijejo. Včasih tudi sebe. Ne bodite nori kot ta ženska. Norcev na cestah je že tako in tako preveč. Hvala.