Pepel in dim sta popolnoma prekrila nebo nad Vodicami in Šibenikom. Požar je zajel tudi več objektov in vozil, gašenje ognja pa otežuje močan veter. Na terenu so tudi ekipe prve pomoči in policija. Gasilcem iz Šibensko-kninske županije pomagajo gasilci iz Splitsko-dalmatinske županije, v pripravljenosti pa so tudi gasilci iz drugih županij, poroča hrvaški portal N1.

Prebivalci mesta Zaton za hrvaške medije javljajo, da so razmere dramatične, in prosijo vse, ki lahko, naj pomagajo pri gašenju ognja. Ta je v Zatonu zajel nekaj hiš in celo cerkveni zvonik, medtem ko so gasilci komaj ubranili gasilski dom, poroča hrvaški spletni portal sibenski.hr.

»Ne morem oceniti, koliko hiš gori, ampak okoli mene polno ljudi vpije, da jim gorijo hiše. Kaos je popoln. Piha močan severni veter. Letala pomagajo, toda ni videti dobro,« je za časnik Večernji list povedal eden od prebivalcev, ki pomaga pri gašenju ognja. Nekaterih hiš po besedah prebivalcev ne bo mogoče rešiti.

Stanje je trenutno najslabše v okolici vasi Raslina v bližini mesta Zaton, iz obeh krajev pa že evakuirajo prebivalce. Evakuacija med drugim poteka po morju proti Bilicam, poroča portal Šibenik.in, pri čemer sodeluje tudi lokalno prebivalstvo z gumijastimi čolni.

Poveljnik gasilske brigade mesta Šibenik Volimir Milošević je v kratkem pogovoru za hrvaški portal N1 povedal, da je na terenu večje število gasilcev. »Ogenj je zajel več objektov, nekateri so že sanirani, nekateri so v procesu sanacije,« je dejal Milošević. Ob tem je prebivalcem območja, kjer divja požar, sporočil, naj zaprejo okna, odstranijo vnetljive predmete z dvorišč in zavarujejo svoje hiše, kolikor je to mogoče.

Zaradi požara so zaprli cesti Vodice-Gaćelezi in Šibeniški most-Zaton-Raslina, so sporočili iz hrvaškega avtokluba HAK. Hrvaški portal Index medtem poroča, da naj bi se na prizorišče v kratkem odpravil tudi premier Andrej Plenković.