Pomirjeni s toaletnim papirjem in peleti

Ko v teh vročih poletnih dneh evropske države razmišljajo, kako se bodo z morebiti manj zemeljskega plina grele pozimi, aktualna situacija močno spominja na dve energetski, predvsem naftni krizi, ki sta zaznamovali 70. leta prejšnjega stoletja. Ob začetku jomkipurske vojne leta 1973 je Opec uvedel naftni embargo proti Zahodu, zaradi česar je močno začelo primanjkovati črnega zlata, posledično pa so se dvignile cene in narasla je inflacija. Šest let pozneje je bil Zahod soočen s podobno zagato, ko je po islamski revoluciji v Iranu upadel izvoz iranske nafte, po iraški invaziji na Iran naslednje leto pa je iranska naftna produkcija skorajda povsem zastala. Opec je takrat poskušal – nasprotno kot dobrega pol desetletja prej – delovati kot stabilizator trga s povečanim črpanjem nafte.