Partnerji projekta AMZS, Planinska zveza Slovenije (PZS) in Zavarovalnica Triglav predlagajo tudi izlet na Dom pod Storžičem, Kolovrat, Limbarsko goro, Resevno, Korado, Silavec nad Podčetrtkom, Zvoh in Grančišče ter na izlet po Lavričevi poti. Izbrali so pohodniške cilje v različnih slovenskih regijah. Pri vsakem izletu bodo predstavili tudi predloge za spoznavanje kulturnih in naravnih znamenitosti posameznega dela Slovenije, so besede predsednika AMZS Andreja Brgleza povzeli v sporočilu za javnost.

Partnerji transverzale so pripravili tudi nagradno igro. Tridesetim izžrebanim srečnežem, ki bodo do konca avgusta prihodnje leto obiskali vsaj tri točke Zelene transverzale in dokaz poslali na AMZS, bodo podelili nagrado.

Po podatkih PZS slovenske gore vsako leto obišče 1,7 milijona obiskovalcev, Slovenijo pa prepreda zelo gosta mreža 10.000 kilometrov markiranih planinskih poti. Večanje števila ljubiteljev gora s sabo prinaša številne izzive, od skrbi za varnost do varovanja okolja. Po opažanjih PZS se veča delež obiskovalcev gora, ki se z avtomobili pripeljejo na višje ležeča izhodišča, kar negativno vpliva na naravo in tam živeče prebivalce.

Vedno več smeti

»Poletje je čas, ko je v naših gorah največ planincev. Vse večji obisk ima na žalost tudi negativne posledice. Zato vsem ljubiteljem narave poziv in povabilo, da v teh poletnih dneh namesto najbolj priljubljenih gorskih destinacij izberete vrhove, ki so manj obljudeni,« je povedal generalni sekretar PZS Damjan Omerzu.

Projekt podpira tudi Zavarovalnica Triglav, ki z vseslovensko akcijo Očistimo naše gore planince poziva, naj se na vse poti podajo primerno pripravljeni in ob skrbi za svojo varnost poskrbijo še, da v dolino poleg lepih spominov odnesejo tudi smeti. »Če smo po desetletju izvajanja akcije opazili, da se je količina smeti v naravi zmanjšala, danes na planinskih poteh žal znova opažamo porast odpadkov, predvsem embalaže za hrano,« je opozorila vodja oddelka za upravljanje družbene odgovornosti v Zavarovalnici Triglav Polona Škrbec.