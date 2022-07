V Celju je že vse pripravljeno na največji gasilski dogodek pri nas, ki bo hkrati priložnost za promocijo tako Slovenije kot tudi knežjega mesta. 17. julija se bo namreč začela gasilska olimpijada, Celje pa bo vse do 24. julija gostilo okoli 3000 tekmovalcev, sodnikov, mentorjev in spremljevalcev iz 23 držav. »Pričakujemo, da bo mesto v tem času polno gasilcev in drugih domačih in tujih gostov, tudi navijačev, ki bodo spodbujali tekmovalne ekipe. Na njihov prihod smo se dobro pripravili, zato verjamemo, da jim bo obisk Celja ostal v najlepšem spominu,« pravi Mojca Grušovnik Andrić iz službe za odnose z javnostmi na celjski občini. Gasilska zveza Slovenije in Zavod Celeia Celje bosta v času olimpijade v mestnem jedru poskrbela tudi za različne spremljajoče dogodke, koncerte in animacije, ki bodo dodatno popestrili dogajanje v mestu, medtem ko bodo gasilske ekipe v različnih disciplinah tekmovale na atletskem stadionu Kladivar. Spomnimo, da je mednarodna gasilska organizacija CTIF, ki povezuje gasilstvo po vsem svetu, slovenskim gasilcem zaupala organiziranje tega pomembnega dogodka tudi zaradi njihovih izjemnih tekmovalnih uspehov.

Modrijani prispevali gasilsko himno

Prihod gasilskih ekip v Celju pričakujejo že v nedeljo, 17. julija, ko bodo na Krekovem trgu ob 18. uri pripravili tudi prvi odmevnejši dogodek. »V sodelovanju s pekarno Geršak, Celjskimi mesninami Z'Dežele ter gasilskimi društvi bomo pripravljali gigantski sendvič, ki ga bo seveda mogoče tudi degustirati. Dve uri in pol pozneje se bo na istem mestu začel koncert ansambla Okrogli muzikanti,« napoveduje Kristijan Erjavec iz Zavoda Celeia Celje. V ponedeljek, 18. julija, bo uradna otvoritev mladinskega tabora in razstave narodov, zvečer pa še koncert celjske zasedbe LPS ter ansambla Zvita feltna. Tudi torkov večer bo v znamenju glasbe, saj bo na Krekovem trgu nastopil orkester Slovenske vojske z gardo. V sredo, 20. julija, bo na stadionu Z'dežele uradna otvoritev gasilske olimpijade s koncertom več popularnih glasbenikov, med njimi tudi Modrijanov, ki so za namen gasilske olimpijade pred dnevi posneli videospot za novo gasilsko himno z naslovom Vedno pripravljeni. »Ves teden bo pestro tudi v mestnem jedru Celja, kjer se bodo odvijale ulične animacije z gasilci ter poslikave obraza za otroke, predstavljala se bodo prostovoljna gasilska društva, v mestu bo maskota gasilec, odvijale se bodo ognjene predstave, srednjeveške skupine bodo prikazovale mečevanje in starodavne plese in še marsikaj drugega se bo dogajalo,« napoveduje Erjavec. Prav tako bo vsak dan na mestni tržnici gasilska fešta, kamenček bodo k ponudbi dodali celjski gasilci. Na Glavnem trgu bo na ogled razstava na prostem ob 150-letnici gasilstva, v Prešernovi ulici pa razstava starodobnikov na prostem, medtem ko bodo na celjskem sejmišču razstavljena gasilska vozila.