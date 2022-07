V torek malo pred pol osmo uro zvečer so bili gasilci Gasilske brigade Ljubljana, policija in dežurna ekipa javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija obveščeni o poginu rib v Gradaščici. Po pregledu območja ob Mencingerjevi ulici so ugotovili, da se je zamašil razbremenilni jašek kanalizacijskega sistema, zaradi česar so se fekalije iztekale v Gradaščico.

Na kraju je bil prisoten predstavnik ribiške družine Dolomiti, katere člani so iz vodotoka pobrali dvajset poginulih rib, so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Kot je povedal vodja čuvajske službe ribiške družine Dolomiti Brane Tovornik, je primer prevzela ribiška družina Barje, ki je pristojna za ribji stalež na tistem območju, prav tako pa je ovrgel namigovanja, da bi bil pogin povezan z odvrženim svinjskim mesom v Gradaščici, o čemer smo pisali v začetku tedna.

Ribiči sumijo na izliv kemikalij

Sta pa oba primera zgovorno povezana z odnosom, ki ga imajo ljudje do narave. Predsednik ribiške družine Barje Bojan Pergovnik je izrazil dvom, da bi bile vzrok pogina fekalije. »Onesnaženje se je zgodilo na mestu, kjer se Gradaščica izliva v Ljubljanico. Prav tako je iz odtoka tekla smrdeča rjavkasto-siva voda, smrad pa se je vil od trnovske cerkve do Kolezije,« je povedal Pergovnik in razložil, da je bil vonj jedek in je ribiče ob bregu silil na kašelj. »Po naših izkušnjah, in teh se je v šestdesetih letih nabralo veliko, se fekalije v vodi hitro razredčijo in pomešajo z vodo. Prav tako ribe zaradi tega ne pomrejo,« je povedal in poudaril, da so v torek najdene ribe v Gradaščici pomrle hipoma: »Ribe so bile čisto trde.«

Pergovnik in gospodar ribiške družine Barje Jernej Šegetin sta pobrala vzorce poginulih rib iz potoka, ostale sta pustila, saj jih je rečni tok odplavil v Ljubljanico. »Poginulih rib je verjetno od 50 do 100 kilogramov. Ne moremo vedeti natančno, saj jih je odneslo v Ljubljanico. Morda jih bo še več našla vevška ribiška družina, s katero odlično sodelujemo, prav tako z vrhniško in dolomitsko. Glede na ribe, ki smo jih našli, lahko rečemo, da je poginilo šest vrst rib, med njimi tudi nežica, ki je redka in ogrožena vrsta in je na rdečem seznamu. Prav tako je poginilo veliko mladic, tudi lanske in dvoletne ribe. Katastrofa,« je pojasnil Pergovnik in dodal, da so ljudje vsako leto bolj brezbrižni do narave. »Nekoč smo imeli pogine na nekaj let, zdaj jih je vsako leto nekaj. Preveč. Kot da smo ribiči še edini, ki jim je mar za vode,« je bil upravičeno kritičen Pergovnik.

Vzorce bodo analizirali na Inštitutu Jožefa Stefana, na podatke pa bo, kot je povedal sogovornik, treba počakati nekaj dni. V preiskavo se je vključila tudi policija, ki preiskuje sum kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja.

Z uprave za zaščito in reševanje so še sporočili, da bodo v podjetju Vodovod - Kanalizacija jašek sanirali takoj naslednji dan, v sredo. A kot smo izvedeli pri ribiški družini Barje, se vsaj do včeraj popoldne to ni zgodilo.