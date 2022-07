Sončen dan, kot se za poletje na Obali spodobi, je na koprski ribiški pomol privabil številne mlade in malo starejše, ki so z velikim zanimanjem pristopili k interaktivnim delavnicam. Te v okviru projekta Dobro za morje – dobro zame, s katerim želijo ozaveščati vse generacije o pomembnosti varovanja morja in uživanja rib in morskih sadežev lokalnega izvora, potekajo v organizaciji društva Aurata iz Izole ter Nacionalnega inštituta za biologijo in Znanstvenoraziskovalnega središča Koper.

Za pokušino nočni ulov iz morja

Počitniško dobro razpoloženo družbo, razdeljeno v dve skupini, je najprej prevzel ribič Matjaž Radin in pospremil radovedneže do svoje ribiške barke. Zvedave otroške oči je seznanil s pripomočki, ki jih na ribiški barki uporablja, kako poteka njegovo delo, na koncu pa se je pohvalil še z nočnim ulovom in opisal malo manj znane ribe, ki so se ujele v njegovo mrežo. Predstavitev živeža v morju pa je dopolnila še Andreja Ramšak z Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je s knjižnico Znanstvenoraziskovalnega središča odkrivala svet školjk, kako in kje živijo, kako jih gojijo na školjčiščih in kako zdravo in hranljivo živilo so.

Ker je besedi veliko lažje verjeti, če je podprta z dokazi, so udeleženci delavnic z velikim veseljem izkusili prav posebno kulinarično doživetje. Za vse udeležence so namreč pripravili ponoči v slovenskem morju ulovljene sardele. Tokrat so mladi z zanimanjem prisluhnili Emiliji Pavlič,neustrašni borki za zdravo prehrano otrok in promotorki lokalno pridelane hrane, ki je plavo ribo še dodatno začinila s svežo melono.

Spodbujajo trajnostni ribolov

Tovrstne delavnice so zagotovo dobrodošla popestritev vsakdana. Z veliko entuziazma in z željo, da bi z akcijo Dobro za morje – dobro zame dosegli čim širšo publiko, je društvu Aurata iz Izole uspelo povezati pomembne deležnike, kot so inštituti, nevladne organizacije in lokalna skupnost, z aktivnostmi, ki združujejo skupna prizadevanja za ozaveščanje o pomenu ohranjanja čistega okolja, trajnostnega ribolova ter uživanja rib in morskih sadežev lokalnega izvora. Kot so povedali številni udeleženci, v obeh delavnicah skupaj so jih našteli skoraj sto, je tokratna delavnica dosegla svoj namen tako med mladimi kot starejšimi.

Tovrstne delavnice se poleti selijo tudi v druge kraje na območju LAS Istre. »Kot smo že napovedali, bo v sklopu projekta Dobro za morje – dobro zame sledilo še več dogodkov, ob katerih se bomo skupaj spraševali o pomenu slovenskega morja za ribištvo, o kakovosti in vplivu morske hrane na zdravje ljudi, o pritiskih, ki ogrožajo morsko okolje in vplivajo na neoporečnost ulovljenih rib, ter o oskrbni verigi v ribištvu in zagotavljanju sledljivosti rib in morskih sadežev,« je napovedala Tanja Nastovski, vodja operacije, in izpostavila, da bodo širšo javnost z različnimi dejavnostmi ozaveščali in izobraževali o spodbujanju trajnostnega razvoja, o pomenu kupovanja lokalnih pridelkov in izdelkov, spodbujali ustvarjanje novih delovnih mest ter pripravili pogoje za vzpostavitev posebne blagovne znamke za trajnostno ulovljene oziroma vzgojene ribe in školjke.