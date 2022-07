Ob pogledu na profil 11. etape je bilo pričakovati spektakel in dobili smo ga. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je do danes deloval z naskokom najmočnejši kolesar na dirki po Franciji, a slika se je danes povsem obrnila. Prvi izzivalec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je na izjemno zahtevnem ciljnem vzponu na Col du Granon pokazal svojo moč in prevzel vodstvo v skupnem seštevku.

Roglič postal super pomočnik

Lactes de Montvernier, Col du Telegraphe, Col du Galiber in Col du Granon so napovedovali spektakel na super sredo na francoski pentlji. Ob zdesetkani ekipi UAE Emirates in velikih razlikah, je Jumbo-Vismi ostal zgolj napad od daleč in tega so enkrat za spremembo izvedli z odliko.

Čeprav so imeli ubežniki na etapi veliko prednost, so vso pozornost od vzpona na Telegraph vzeli kolesarji v glavnini. Na vrhu vzpona, ki je bil povod za vzpon na sloviti Galiber so z napadi začeli v Jumbo-Vismi. Najbolj napadalen je bil Primož Roglič, ki se je odlično regeneriral, v ekipi pa je sprejel vlogo super pomočnika za dobrega prijatelja Jonasa Vingegaarda. Tadej Pogačar je odgovarjal na napade Rogliča in že ob vstopu na Galiber je prvič na letošnji dirki ostal sam. Do cilja je bilo še skoraj 70 kilometrov.

Napadi Slovenca in Danca iz nizozemske ekipe se niso nehali in izjemni Tadej Pogačar je porabil veliko moči, da je ostal z obema članoma čebel. Do vrha Galiberja se je nato tempo malce umiril in glavnina je zopet postala številčnejša. Sledil je dolg spust in nato še izjemno zahteven vzpon na Col du Granon, ki je bil šele drugič na dirki po Franciji, a tudi tokrat je pokazal svojo zahrbnost.

Nov napad Rogliča

Ob vznožju se je na čelo glavnine, ki je imela še tri minute zaostanka za ubežnikom, še zadnjič postavil Primož Roglič, ki je nato hitro odpadel. Tempo je prevzel Rafal Majka, ki je kljub okužbi z novim koronavirusom pokazal izjemno moč in prednost pred ubežniki je začela kopneti. Izjemni danski kolesar se je ves čas vozil za kolesarjem v rumeni majici, dobre štiri kilometre pred ciljem pa je sprožil odločilni napad. Pogačar ni imel odgovora na skok Danca. Član Jumbo-Visme je v trenutku prevzel vodstvo v etapi, prednost pa je naraščala iz metra v meter.

Prvi kolesar sveta je trpel in je zapadel v veliko črno luknjo, mimo njega so začeli kolesariti tudi kolesarji, ki so pred tem že zaostali. Danec na čelu dirke pa je dobil krila in je zdrvel veliki zmagi naproti. V zadnjih štirih kilometrih brutalnega vzpona mu je uspelo privoziti skoraj tri minute prednosti pred prvim kolesarjem sveta, ki je na cilj prišel na sedmem mestu. V skupnem seštevku to pomeni, da ima Danec sedaj dve minuti in 22 sekund prednosti pred Pogačarjem, ki je tretji. Med obema kolesarjema je še Romain Bardet, ki za novim vodilnim zaostaja dve minuti in 16 sekund.

Sedaj se podaja vprašanje, koliko moči je prihranil Danec za novo zahtevno etapo, ki sledi jutri. Bo Tadej Pogačar sposoben zadati protiudarec že jutri na sloviti Alpe d'Huez, bo čakal na Pirinerje in zadnji kilometer, ali pa je Danec že danes dirko ubrnil v svoj prid?