Gasilci iz Šibenika so obvestilo o požaru pri Vodicah prejeli po 11. uri, gori pa na območju arheološkega najdišča Velika Mrdakovica.

»Gori borov gozd, gori nizko rastlinje, ogroženih pa je tudi nekaj objektov,« je za spletni portal Dalmacijadanas.hr povedal poveljnik gasilcev v Vodicah Antonio Begić.

»Imamo požarni kaos in več front. Trenutno je požar napredoval od predela, kjer je bil pred eno uro, dva kilometra naprej proti mestu Zaton. Dajemo vse od sebe. Gremo od hiše do hiše in poskušamo narediti, kar se da,« je dodal poveljnik gasilske zveze šibeniško-kninske županije Darko Dukić.

Požar je zaradi prometne nesreče, zaradi katere se je vnelo okoliško rastlinje, izbruhnil tudi v naselju Boraja pri Šibeniku. Gasilci ogenj gasijo tudi ob pomoči letala, so sporočili iz hrvaške gasilske zveze.

Prometna nesreča je povzročila tudi požar v zadarski županiji na območju Visočan. V nesreči se je vnel kombi, ogenj pa se je razširil na travo in nizko rastlinje v okolici.