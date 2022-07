»Dva koraka nas ločita od sporazuma«, je v pogovoru za španski časnik El Pais, ki je bil objavljen danes, dejal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. »Smo v zaključni fazi in zdaj je vse odvisno od Rusije,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij dodal Kuleba.

Ruske zahteve vključujejo pravico do preiskovanja ladij, da bi tako, po njihovih besedah, preprečili tihotapljenje orožja. To zahtevo je Kijev zavrnil. »Vedo, da bomo dobili prihodke s svetovnih trgov, če bomo začeli izvažati, to pa nas bo okrepilo,« je dejal o interesih Rusije.

»Res je, da trdo delamo, vendar je pred nami še dolga pot,« pa je v torek dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je tako poskušal omiliti pričakovanja o skorajšnjem preboju v pogovorih. Načrt ZN sicer predlaga vzpostavitev tako imenovanih varnih koridorjev, ki naj bi potekali med lokacijami, za katere je jasno, da so minirane.

Kijev je ob tem zahteval, da ukrajinske ladje spremljajo vojaške ladje iz prijateljske ali nevtralne države, kot je denimo Turčija. Pogajanja se zapletajo tudi zaradi vse večjih sumov, da poskuša Rusija izvažati žito, ki ga je ukradla iz regij pod nadzorom Ukrajine.

Pogovori v Istanbulu sicer potekajo tik pred prihajajočim srečanjem turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, ki bo prihodnji torek v Teheranu.