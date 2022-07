Marko Adamič, predsednik PGD Komen in poklicni gasilec v Gasilski enoti Sežana: »Mladi prihajajo v društvo z mislijo, da bodo nekaj dobrega naredili za skupnost. V času, ko vsi gledamo na denar, je to že kar presenetljivo in res pohvalno. Vprašanje pa je, koliko časa bo še šlo tako.« (Foto: Nataša Bucik Ozebek)