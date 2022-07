V času poletne vročine smo že večkrat pisali o španskem gaspaču, sloviti andaluzijski hladni juhi iz paradižnika, kumar in paprike, in bomo letos gotovo spet, saj je to ena najprimernejših jedi za ta letni čas. Ampak ne še tokrat; raje obravnavajmo gaspaču podobno jed, ki ji Španci pravijo salmorejo. Tudi ta izvira iz Andaluzije, vendar ne iz Don Kihotove Manče, kot velja za gaspačo, ampak iz Cordobe. Salmorejo, ki pomeni nekaj takšnega kot slana omaka, je precej gostejši od svojega bratranca gaspača, saj se za njegovo pripravo uporabi veliko kruha, poleg tega v njem ni druge zelenjave kot paradižnik (v gaspaču so še kumare in paprika). Zanimivo je razmerje sestavin, saj za en kilogram paradižnika dodajo kar 200 gramov kruha (tradicionalno uporabijo posebno vrsto belega kruha, imenovano telera) in 100 gramov oljčnega olja, poleg tega pa še trdo kuhana jajca. Vse to da jedi, ko jo dobro obdelamo z mešalnikom in ohladimo, značilno kremasto teksturo, h kateri se izjemno podajo tenke rezine pršuta in koščki kuhanega jajca. Španci sicer uporabijo svojo različico pršuta, ki pa je v resnici zelo podoben našemu kraškemu. V Andaluziji sicer obstaja nekaj različic te osvežilne, a nasitne poletne jedi, ena se imenuje porra antequerana (glej recept), ki jo postrežejo posuto s koščki tunine namesto ali poleg pršuta. Salmorejo sicer velja za samostojno jed, ki jo postrežejo najraje za večerjo, zaradi svoje goste teksture pa je precej priljubljen tudi kot omaka; Španci vanj denimo pogosto namakajo zlasti ocvrte jajčevce, pomfrit in druge ocvrte jedi, nemalokrat pa ga jedo skupaj s – kruhom, čeprav ga že sam vsebuje precej. Privoščite si ga, prav hitro ga boste pripravili po tokratnem receptu, računajte le še na čas, ki ga mora jed prestati v hladilniku, da se popolnoma shladi.

Salmorejo je sicer jed, kakršne so pripravljali že v pradavnini, ko so sestavine zdrobili med kamni. Ta primitivna priprava jedi je bila zelo priljubljena in so jo uporabljali za marsikatero takratno »specialiteto«. Zagotovo je bil salmorejo sprva drugačne barve, saj do Kolumbovih popotovanj v Ameriko Španci niso poznali paradižnika in so uporabljali druge vrste zelenjave.

Opozoriti velja še, da salmorejo Španci pravijo tudi marinadi iz česna, soli, paprike in feferonov, ki s prej omenjeno jedjo nima prav nič skupnega. Značilna je za Kanarske otoke, vanjo pa pred peko namakajo predvsem zajce. Takšen marinirani zajec se imenuje conejo en salmorejo in je otoška specialiteta, po mnenju poznavalcev izvrstna.

Hladna porra antequerana Sestavine za 4 porcije 8 velikih paradižnikov, 1 francoska štruca, 2,5 dl ​dobrega oljčnega olja, 2 stroka česna, 1 brizg vinskega kisa, 2 jajci, 4 rezine kraškega pršuta, 160 g tunine iz konzerve, sol, sveže zmlet poper, 1 šopek peteršilja ali bazilike. Priprava 1. Jajci trdo skuhamo, ohladimo in olupimo. Paradižnike operemo in očistimo, narežemo in vsujemo v mešalnik ter jih približno pol minute meljemo pri visoki hitrosti, da nastane enakomerna zmes. Francosko štruco oziroma bageto (uporabimo lahko tudi navaden beli kruh ali žemlje) narežemo na kocke, ki naj jih bo za približno tri četrt litra (količino prilagodimo glede na velikost paradižnikov), in dodamo v mešalnik k paradižniku. Kocke kruha naj se kakšnih pet minut namakajo v paradižnikovi kaši, nato pa dodamo brizg kisa, sol in česen. Šele zdaj vključimo mešalnik in meljemo tako dolgo, da ves kruh razpade in nastane gladek pire. Zdaj med mešanjem postopoma dodamo olje. Če ima mešalnik v pokrovu manjšo odprtino, olje prilivamo, medtem ko je mešalnik vključen pri nizki hitrosti. Dodamo eno jajce in meljemo, da spet nastane popolnoma enotna zmes. Pokusimo jo in po potrebi dodamo sol, kis ali česen, če je jed preredka, pa še dodatne kocke kruha. Če smo kar koli dodali, mešalnik vključimo še enkrat. 2. Gosto tekočo jed vlijemo v skledo in jo postavimo v hladilnik, kjer naj se popolnoma ohladi. Pršut narežemo ali natrgamo na krpice, tunino odcedimo in nadrobimo, preostalo jajce grobo naribamo ali narežemo, liste peteršilja ali baziliko nasekljamo. Jed razdelimo v ohlajene skodelice in po vrhu posujemo krpice pršuta, tunino in jajce ter izbrano zelišče. Nemudoma postrežemo, poleg lahko ponudimo hrustljav kruh in kakšno izbrano vino. Čas priprave in kuhanja: 25 minut

Solata iz paradižnika, kumar in rib Potrebujemo 400 g paradižnika, 300 g kumar, 200 g vloženega zrnja koruze, 6 filetov inčuna, 200 g oljk, 1 manjšo mlado čebulo 1 brizg dobrega kisa, 1 dl dobrega oljčnega olja, morsko sol, sveže zmlet poper. Priprava Paradižnike in kumare dobro operemo. Kumare po potrebi olupimo in razsemenimo (pri majhnih in mladih ni treba nič od tega). Oboje narežemo na podobno velike koščke in stresemo v veliko skledo. Čebulo olupimo, zelo drobno sesekljamo in stresemo v skledo. Koruzo odcedimo, oljke razkoščičimo in oboje dodamo v skledo. Solimo (pozor, slani so že fileti!), popramo, dobro pobrizgamo z oljem in kisom ter premešamo. Slane filete ločimo enega od drugega in jih razporedimo po solati, lahko pa jih tudi razkosamo in primešamo. Z dobrim kruhom lahko ponudimo tudi kot samostojno jed.