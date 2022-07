Na Celjskem in Koroškem pod različnimi pretvezami pobirali prostovoljne prispevke

Na Celjskem in Koroškem je policija v zadnjih dneh zaznala več oseb, ki so na ulicah in v trgovskih centrih ter pred njimi pod različnimi pretvezami pobirali prostovoljne prispevke. V največ primerih so se izdajali za gluhoneme, so danes sporočili s Policijske uprave Celje. Občane so pozvali, naj ne nasedajo tovrstnim goljufom.