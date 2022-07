Skupina Lavanda je v času nastajanja skladbe Ko mene več ne bo snemala v studiu pri Sašu Fajonu, ki se mu je zdelo, da pesem potrebuje dodatno spremljavo, in povabil jih je k sodelovanju. Mimogrede, pomemben člen Lavande je bil Miloš Moretti, brat Coleta Morettija, našega evrovizijskega udeleženca. Z Evrovizijo je povezan tudi Slavko Ivančić, saj je kot pianist spremljal Danijela Popovića, ki je tam nastopal s pesmijo Đuli.

Ivančićev oče je bil glasbenik in Slavko se je že zgodaj podal na to pot. Sprva je imel veliko nastopov kar brez spremljave, sam z mikrofonom. Po enem izmed angažmajev v Sloveniji so se člani njegove glasbene zasedbe sami vrnili na Hrvaško. To je bilo leta 1980, ko je spoznal Ireno, s katero je še sedaj. Kmalu se je po Obali razširil glas o dobrem pevcu in zanj je izvedel tudi Danilo Kocjančič: »Danilo je bil moj mentor. Že takrat je bil velik frajer. Avtor, pisec glasbe, izvajalec, imel je hite … Tudi pri slovenščini mi je pomagal. Spomnim se, da so mi v začetku očitali, da govorim čisto ljubljanščino.«

Pesem Ko mene več ne bo izvajajo mnogi pevci. Svojo priredbo so naredili Jan Plestenjak, Eroika, Nace Junkar, Slovenski oktet … »Za to pesem potrebujem le klavir in mikrofon. Ko začutim besedilo ob fenomenalni melodiji, je to to. Mef in Fajon sta genialca,« avtorja pohvali Ivančić.

Sašo Fajon zadnjega četrt stoletja živi na Obali. Pred dnevi je v Izoli srečal prijatelja, ki poje v kvartetu na pogrebih. »Ravno sem mislil nate,« mu je dejal, »prihajam s pogreba, kjer smo peli Ko mene več ne bo.« »In kako pogosto jo pojete?« je zanimalo Fajona. »Dvakrat na teden gotovo.« »Kar groza me je, ko pomislim, koliko jih je ta pesem že pospravila pod rušo,« je v šali pristavil Fajon.