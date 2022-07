Na Ceneje.si, ki sodi pod okrilje skupine Heureka, ugotavljajo, da je trend povečanega povpraševanja po klimatskih napravah opazen na vseh platformah za primerjalno nakupovanje omenjene skupine.

Največjo rast zanimanja zaznavajo na Hrvaškem, kjer je povpraševanje po klimah za 112 odstotkov večje od lanskega. Sledi Slovenija, kjer je zanimanje poraslo za 92 odstotkov. Na Madžarskem je na letni ravni zanimanje za 24 odstotkov večje, na Češkem in Slovaškem pa za 22 odstotkov.

Na Ceneje.si ob tem poudarjajo, da nakupni interes sicer ni absoluten, temveč se spreminja skladno z vremenskimi razmerami določenega leta oz. posebnimi razmerami, kakršna je bila epidemija covida-19. V pandemičnih letih so slovenski potrošniki pokazali zadržano in enotno povpraševanje po klimah skozi skoraj celotno leto, so v sporočilu za javnost pojasnili na spletnem portalu.

Povpraševanje po klimatskih napravah vrh doseže junija, med poletje pa to potem precej upade. Vendar letos povečano povpraševanje še kar vztraja, veliko število modernih klim namreč poleg hlajenja vključuje tudi funkcijo gretja.

»Spletni kupci se odločajo za nakup klimatskih naprav zaradi pričakovane, turbulentne situacije z negotovo dobavo plina jeseni. Ob morebitnih težavah z oskrbo s plinom ali pomanjkanju drugih energentov želijo poskrbeti za alternativni vir ogrevanja v zimski sezoni,« so pojasnili na Ceneje.si.