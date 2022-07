KPK je postopek zoper Oražma, ki je bil za občinskega svetnika izvoljen na listi LMŠ, uvedla na podlagi prijave v lanskem letu.

V postopku je ugotovila, da je na seji občinskega sveta aprila lani ob obravnavi revizijskega poročila o reviziji poslovanja v Zavodu za šport in rekreacijo Domžale v letih 2017-2020 predlagal dva sklepa in zanju tudi glasoval, čeprav se je revizija nanašala tudi na čas, ko je bil sam aktivni član in predsednik sveta omenjenega zavoda. To je bilo od 16. marca do 21. novembra 2019.

»Ker je bil izkazan poslovni stik med občinskim svetnikom ter Zavodom za šport in rekreacijo Domžale, se je občinski svetnik znašel v okoliščinah, ki pomenijo dejansko nasprotje interesov, pri čemer ni storil vsega, da se temu izogne. S tem je ravnal v nasprotju s 37. členom zakona o preprečevanju korupcije,« so v sporočilu za javnost zapisali na KPK. Omenjeni člen namreč določa, da se mora uradna oseba izogibati konfliktu interesov.

KPK ob tem izpostavlja pomen dolžnega izogibanja nasprotju interesov kot izjemno pomembnega instituta, »saj gre za enega ključnih stebrov delovanja pravne države, zaupanja v demokratične institucije ter v preglednost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah in pri razpolaganju z javnimi sredstvi«.

Oražem bi moral pred glasovanjem o predlaganih sklepih župana in ostale občinske svetnike pisno opozoriti na okoliščine, ki bi lahko vodile v nasprotje interesov, in nato počakati na njihovo odločitev, je ugotovila komisija.

"Interesi občinskega svetnika kot predstavnika občine ter interesi (bivšega) člana in predsednika Sveta zavoda za šport in rekreacijo Domžale so namreč lahko drugačni oziroma se lahko pričakuje, da bo interes, ki ga ima kot (bivši) član in predsednik Sveta zavoda za šport in rekreacijo Domžale, prevladoval pred javnim interesom, ki ga mora zasledovati kot predstavnik občine," so zapisali.

Oražem zoper ugotovitve KPK ni sprožil upravnega spora, zato so njene ugotovitve pravnomočne.