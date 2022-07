V Šrilanki so razglasili izredno stanje. Poleg najhujše ekonomske krize v njeni zgodovini se otoška država spopada z globoko politično nestabilnostjo. Predsednik države Gotabaya Rajapaksa je v zgodnjih jutranjih urah z vojaškim letalom pobegnil na Maldive, samo nekaj ur pred predvidenim odstopom s položaja. Protivladni protestniki so pred tem že nekaj dni vztrajali pred stavbo parlamenta v Kolombu in zahtevali Rajapaksov takojšnji odstop. Med drugim ga obtožujejo korupcije in grobih kršitev človekovih pravic. Protestniki in aktivisti zahtevajo sodno obravnavo.

Po poročanju Guardiana so letalske vojaške sile potrdile Rajapaksov odhod, skupaj z njim pa so na Maldive odpotovali tudi njegova žena in varnostno osebje. V času odhoda uradnega odstopa še ni podal. Predvidevajo, da bodo zadnje ure na položaju namenjene neoviranemu pobegu v Združene Arabske Emirate. Kot predsednik je namreč upravičen do imunitete pred aretacijo.

Ko je danes zjutraj odjeknila novica o njegovem odhodu in namestitvi Wickremesingheja na položaj predsednika države so v Kolombu ponovno izbruhnili protesti. Policija in vojska sta posredovali z uporabo vodnega topa in solzilca.