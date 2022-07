»Sodelovanje nas bogati in spodbuja zavedanje, da smo vsi del iste Evrope in da delamo v dobrobit ljudi, da smo njihov glas, še posebej za vse marginalizirane in diskriminirane,« je, kot so sporočili in njegovega urada, ob obisku dejal Svetina. Kot je povedal, širjenje kulture dialoga in spoštovanja človekovih pravic na vseh ravneh ostaja skupna zaveza obeh institucij.

»Zadnji dogodki, predvsem ruska agresija v Ukrajini in pandemija covida-19, so pokazali, da spoštovanje človekovih pravic nikakor ni samoumevno in da se je za mir, demokracijo, vladavino prava in človekove pravice treba neprestano zavzemati,« je še poudaril.

Grški ombudsman Potakis je medtem izjavil, da institucija varuha človekovih pravic suvereno sodeluje ter deli svoje izkušnje in prakse z drugimi ombudsmanskimi institucijami, v mednarodnem okolju pa je spoštovan partner in zaželen sogovornik. Temu pritrjuje tudi soglasna izvolitev Svetine za enega izmed sedmih direktorjev IOI za področje Evrope.

Izpostavila sta tudi pomen delovanja vseh institucij v skladu z mednarodnimi standardi človekovih pravic in krepitve položaja ombudsmana na državni in mednarodni ravni, so danes sporočili iz urada varuha človekovih pravic.

Grškega ombudsmana je med obiskom v Sloveniji sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor. Prav tako pa se je ob robu obiska sestala še t. i. skupina Nafplion, ki je nastala na pobudo Potakisa ter nekaterih drugih institucij ombudsmanov oz. državnih preventivnih mehanizmov iz držav članic Sveta Evrope.

V ospredju pogovorov so bili izzivi na področju spremljanja prisilnih vračanj v okviru organizacije Frontex. Sogovorniki pa so se zavzeli za human pristop do vseh ljudi na vseh področjih.