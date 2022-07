»V torek sem bil s traktorjem še na tej parceli, ko sem škropil vinograde. Vse je bilo v normalnem stanju. Ker me je nevihta pregnala, dela nisem dokončal. Včeraj zjutraj sem se vrnil in opazil, da manjkajo trsi. Najprej sem mislil, da le nekaj vrst, potem pa sem šel po celem vinogradu in videl, da je zmanjkalo večinoma vsega trsa,« je za televizijo dan po kraji povedal Matjaž Mak s tamkaj znane Turistične kmetije Mak in dodal, da je škode za 10.000 evrov.

Kot so ugotavljali skupaj s policijo, je bila nočna kraja tako velikega števila trsov verjetno skupinska akcija več roparjev, saj s tem ni malo dela. Slišal ali videl ni nihče nič, saj gre za lokacijo, ki je v nočnih urah med ljudmi ravno dovolj priljubljena, da kak hrup pretiranih sumov ne bi zbudil. Pa tudi, kdo bi sploh pomislil, da na sosednjem vinogradu nekdo ponoči krade trse?

Ena izmed sledi za vinogradniškimi tatovi bi lahko bila ta, da je pred okoli 30 leti prav na teh legah neki kmet obnavljal svoj vinograd in tudi takrat mu je nekdo sunil 2000 trsov. Tako bi se lahko primerilo, da isti kradljivec zdaj obnavlja svoj vinograd in je v zavetju noči spet prišel po »brezplačne« trse. Mariborski policisti tatov še niso našli in zbirajo morebitne informacije, ki bi jim lahko pomagale pri tem tudi zanje nevsakdanjem primeru.

Nekaj dni pred tatvino trsov so sicer iz Maribora poročali o še eni drzni in nenavadni tatvini, ki je precej izstopala od siceršnjih kraj avtomobilov ali vlomov v katero izmed trgovin. Nepridipravi so namreč ponoči iz mestnega parka odpeljali večjo, sprehajalcem dobro znano monumentalno fontano Fitoliti, ki jo je pred leti izdelal znani mariborski kipar Vojko Štuhec. Tudi to je morala biti organizirana akcija, saj je fontana tehtala skoraj eno tono, tatovom pa je šlo na roko tudi to, da občina že dalj časa prenavlja promenado, ob kateri stoji tudi fontana, zato odvoz fontane ni zbujal prevelike pozornosti.

»Gre za banalni vandalizem, očitno gre za krajo z namenom prodaje brona in osebno okoriščanje. Težko si predstavljam, komu je kaj takega sploh lahko padlo na pamet,« je presenečena in ogorčena za medije ob kraji dejala direktorica Umetnostne galerije Maribor Breda Kolar Sluga.

Če malo pobrskamo po spletu, lahko v naših deželi pod Triglavom naberemo kar lep šopek »tatinskih cvetk« v zadnjih letih. Na Štajerskem imajo za čudne kraje očitno kar precej smisla, saj lahko preberemo, da so na Ptujskem polju predlani obravnavali skrivnostno izginotje kar 28 ton koruze. V občini Dornava se je namreč nepridiprav s kombajnom lotil najboljše njive nič hudega slutečega kmeta in mu požel hektar in pol koruze, kar znese približno 28 ton žita. Ljudje so neki kombajn sicer opazili, a ker je bilo na dravski ravnici takrat veliko žetev, nihče ni pomislil, da bi bilo kaj narobe.

