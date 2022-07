Znani rezultati javnega razpisa: v desetih gorskih centrih srečni, na Kaninu šokirani

Mariborsko Pohorje, Trije kralji, Kope, Golte, Krvavec, Cerkno, Kranjska Gora, Vogel, Rogla in Velika planina bodo za posodobitev žičnic prejeli skupno 63,4 milijona evrov nepovratnega denarja. Kanin in Straža Bled na javnem razpisu za pridobitev finančne podpore nista bila uspešna, zato so tam razočarani in šokirani.