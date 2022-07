Čeprav je 10. etapa na dirki po Franciji imela skoraj 20-kilometrski zaključni vzpon druge kategorije do gorskega letališča v Megevu, je minila relativno mirno. Najboljši kolesarji na dirki so po prostem dnevu le na novo ogreli svoje motorje ter jih pripravili na današnji in jutrišnji spektakel.

Za dramatičnost včerajšnje etape je znova skrbel Nemec Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), a je tako kot v etapi s ciljem na La Planche des Belles Filles v zadnjem trenutku ostal brez glavne nagrade. Pogačar je Nemcu v sedmi etapi tik pred ciljem odnesel etapno zmago, tokrat pa mesto vodilnega v skupnem seštevku. Član nemškega moštva je bil virtualno že novi vodilni kolesar na dirki, a je 23-letni slovenski as s ciljnim sprintom ohranil vodilno pozicijo.

Majka na start, Bennett domov

A dogajanje včeraj je bilo bolj pestro že pred samim začetkom etape. Čeprav so vsi preostali udeleženci dirke na prosti dan dobili negativne rezultate s testiranja na novi koronavirus, se je torkovo jutro za ekipo UAE Emirates začelo zelo slabo. Simptome okužbe je imel Novozelandec George Bennett, najhujše pa je potrdil še en test, ki je pokazal pozitiven rezultat. Pozitiven rezultat je nato imel še en superpomočnik Tadeja Pogačarja Rafal Majka, a ta nasprotno od Novozelandca ni zapustil dirke in se je lahko podal na start. Po novem protokolu, ki je v veljavi za letošnjo dirko po Franciji, v njegovem vzorcu vrednost virusa ni bila previsoka, kar pomeni manjšo možnost za prenašanje okužbe in Poljak je ostal na dirki.

Ker gre za tvegano početje, je bil superpomočnik celotno dirko pod budnim nadzorom zdravnikov. »V skladu s protokolom smo zjutraj prijavili pozitiven primer Rafala Majke zdravstveni ekipi UCI, ki je Rafalu dovolila, da starta na dirki. Poznamo Rafalovo klinično sliko in pozorno spremljamo njegovo stanje. Je asimptomatičen in analiza njegovega testa PCR je pokazala, da ima zelo nizko tveganje okužbe,« je stanje Poljaka opisal klubski zdravnik Adrian Rotunno. Po številnih zapletih s koronavirusom pa so nato v ekipi UAE Emirates znova suvereno opravili z etapo, v kateri jim je šel na roko močan beg 25 kolesarjev, ki so se pomerili za etapno zmago. V ekipi Tadeja Pogačarja so se celo spogledovali s predajo rumene majice, da bi vsaj en dan malce počivali pri narekovanju tempa v glavnini. Na koncu so vseeno ostali v rumenem. »Kar velik udarec. Do sedaj smo izgubili dva zelo močna kolesarja. Kljub temu ostajamo zelo motivirani in ekipno močni. Borili se bomo do konca,« je novo izgubo v ekipi komentiral Tadej Pogačar.

Pogačarja v slabo voljo niso spravili niti protestniki, ki so 10. etapo prekinili za dobrih deset minut. Sedem podnebnih aktivistov se je skupaj priklenilo z verigami in so zasedli cesto dobrih 30 kilometrov pred ciljem etape. Odstraniti so jih morali policisti, nato pa se je dirka lahko nadaljevala. V ubežni skupini so se razplamteli napadi, a na koncu je na gorsko letališče skupaj prišlo deset kolesarjev, ki so se udarili v ciljnem sprintu. Po fotofinišu je do velike zmage prišel brkati Danec Magnus Cort Nielsen, ki je letošnji Tour že zaznamoval s številnimi begi v uvodnih etapah po domači Danski. »To je neverjetno, ne morem dojeti, kaj se je sploh zgodilo. Nekajkrat sem bil že povsem v izgubljenem položaju, a na koncu smo bili ponovno spet vsi skupaj in v sprintu sem imel največ moči,« je bil srečen zmagovalec.

Dva brutalna dneva, ki bosta povsem odkrila karte

Včerajšnjo etapo sta najbolj razočarana zapuščala Nick Schultz in Lennard Kämna. Avstralec zato, ker je etapno zmago izgubil po fotofinišu, Nemec pa zato, ker je v zaključku popustil in zaostal 22 sekund za zmagovalcem. V skupnem seštevku pa je nato pomenilo, da je za enajst sekund zgrešil prevzem vodstva. »Občudujem ga. Vsako leto dokazuje, kako močan je. Res je eden od specialistov za pobege in močan kolesar. Skoraj bi vzel rumeno majico, kar bi bilo lepo zanj, a izšlo se je, kot se je,« je o Kämni zbranim novinarjem po etapi dejal Pogačar.

Tako Pogi kot tudi drugi kapetani so vse svoje misli že usmerili v današnji dan. Prvič na letošnjem Touru bo na sporedu klanec ekstra kategorije. In to ne eden. Prevoziti bodo morali dva, še pred tem pa jih za ogrevanje čakata vzpona druge in prve kategorije. Etapa se bo zaključila z izjemno zahtevnim prelazom Col du Granon, še pred tem pa se bodo povzpeli na najvišjo točko letošnjega Toura, Galiber (2642 m). Priložnosti, da najboljši pokažejo vso svojo moč, bo veliko, a računati morajo tudi na to, da jih v četrtek čaka še bolj zahtevna etapa. »Jutri bo res težka etapa z dvema ogromnima klancema. Veliko vzpona, a se veselim 11. etape,« se velikega izziva ne boji Pogačar. Etapa pa bo dala tudi dokončni odgovor, v kakšnem stanju je Primož Roglič, ki mu je včeraj spet uspelo priti na cilj v času Tadeja Pogačarja.

